Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Διέσυρε τη Λίβερπουλ με 7-0 στο πρωτάθλημα U18
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η U18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την αναμέτρηση με την Λίβερπουλ, στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα, καθώς την ισοπέδωσε εκτός έδρας με 7-0! Ο πρωταγωνιστής βέβαια είχε ονοματεπώνυμο, Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που με δικό του χατ τρικ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του.
Ο 15χρονος επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων μάλιστα σημείωσε ένα φανταστικό σόλο γκολ κάνοντας σμπαράλια την άμυνα της Λίβερπουλ, σε ένα από τα highlights του αγώνα. Η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε με δύο γκολ στο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια πάτησε «γκάζι» σκοράροντας ακόμη πέντε στο τελευταίο ημίωρο, βλέποντας την αντίπαλό της να καταρρέει εντελώς.
The Irish-qualified JJ Gabriel scored an incredible hat-trick for Man United U18s today in their 7-0 win over Liverpool 🔥
Heimir, you know what to do ☘️pic.twitter.com/rlBhMFJfuP— SportsJOE (@SportsJOEdotie) November 29, 2025
Το τελικό 7-0 επανέφερε, την Γιουνάιτεντ στις νίκες, ενώ η Λίβερπουλ υπέστη την τέταρτη διαδοχική της ήττα.
JJ Gabriel vs Liverpool u18s (a)— UnitedAnalyst (@UnitedAnalyst7) November 29, 2025
A hat-trick in a total performance from the 15-year-old ⚽️⚽️⚽️#MUFC #MUAcademy
pic.twitter.com/i8Z8oYhl24
