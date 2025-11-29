Η... πιτσιρικαρία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έδειξε έλεος στην Λίβερπουλ επικρατώντας με το εμφατικό 7-0 στο πρωτάθλημα U18.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η U18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την αναμέτρηση με την Λίβερπουλ, στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα, καθώς την ισοπέδωσε εκτός έδρας με 7-0! Ο πρωταγωνιστής βέβαια είχε ονοματεπώνυμο, Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που με δικό του χατ τρικ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του.

Ο 15χρονος επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων μάλιστα σημείωσε ένα φανταστικό σόλο γκολ κάνοντας σμπαράλια την άμυνα της Λίβερπουλ, σε ένα από τα highlights του αγώνα. Η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε με δύο γκολ στο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια πάτησε «γκάζι» σκοράροντας ακόμη πέντε στο τελευταίο ημίωρο, βλέποντας την αντίπαλό της να καταρρέει εντελώς.

Το τελικό 7-0 επανέφερε, την Γιουνάιτεντ στις νίκες, ενώ η Λίβερπουλ υπέστη την τέταρτη διαδοχική της ήττα.