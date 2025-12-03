Ο άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ, Πασκάλ Σιγκάν, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ότι θέλει να στείλει την φανέλα του στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο άλλοτε άσος της Άρσεναλ, Πασκάλ Σιγκάν, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του με την γαλλική εφημερίδα «L'Equipe», πως επιθυμεί να στείλει ένα δώρο στον νεο εκλεχθέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι και πιο συγκεκριμένα μία υπογεγραμμένη φανέλα του.

«Είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Ακούμε πολλά γι' αυτόν αυτή τη στιγμή. Οι γονείς μου συγκινήθηκαν πολύ όταν τους είπα τα νέα».

«Εδώ είναι που βλέπεις τη διαφορά μεταξύ ενός αληθινού οπαδού και ενός απλού υποστηρικτή. Σημαίνει ότι γνωρίζει πραγματικά και έχει επευφημήσει όλους τους παίκτες που έχουν παίξει για τον σύλλογο. Φαντάζομαι ότι δεν ήμουν εγώ ο παίκτης που τον έκανε να ονειρεύεται περισσότερο όταν ήταν νέος (χαμογελάει). Ήταν αναμφίβολα πιο πιθανό να ήταν ο Ανρί ή ο Μπέργκαμπ. Υποψιάζομαι επίσης ότι αν με ανέφερε, ήταν για να απαντήσει σε μια ερώτηση όπως: "Μπορείτε πραγματικά να μας αποδείξετε ότι γνωρίζετε την ιστορία της Άρσεναλ"».

«Θα στείλω στον Ζοχράν Μαμντάνι μια φανέλα που φορούσα κατά τη διάρκεια της σεζόν των Invincibles (όταν κατέκτησαν την Premier League αήττητοι), μαζί με ένα μικρό μήνυμα. Θα επικοινωνήσω με το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης για να βεβαιωθώ ότι θα φτάσει πραγματικά στον δήμαρχο... Δεν το κάνω αυτό για να με προσκαλέσουν στη Νέα Υόρκη, ειδικά επειδή δεν είμαι πολύ περήφανος για το (επίπεδο) των αγγλικών μου. Είναι απλώς για να τον ευχαριστήσω. Το αστείο είναι ότι δεν κράτησα πολλές φανέλες από την καριέρα μου. Απλώς κράτησα μερικές στην άκρη, σκεπτόμενος ότι κάποια μέρα μπορεί να μου φανούν χρήσιμες για ειδικές περιστάσεις... Και αυτή είναι μία από αυτές, σωστά;»

Η εξήγηση πίσω από την δήλωση του Σιγκάν

Ο Γάλλος οπισθοφύλακας προέβη σε αυτή την κίνηση μετά από μία συνέντευξη του Μαμντάνι στο «The Athletic», οπού δήλωσε μεταξύ άλλων ότι Σιγκάν ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες των κανονιέρηδων που γνώρισε και αγάπησε.

«Κάθε μέρα που ξυπνάω, σκέφτομαι τον Σεμπαστιάν Σκιλασί, τον Πασκάλ Σιγκάν, τον Μαρουάν Σαμάκ. Ο Σιγκάν ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα που έμαθα ποτέ ως οπαδός της Άρσεναλ και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι τα λόγια μου έφτασαν στα αυτιά του. Αυτός και ολόκληρη η ομάδα των Invincibles έγραψαν ιστορία».

Και σε παλαιότερες συνεντεύξεις του πάντως, πολύ πριν εκλεγεί δήμαρχος, ο Μαμντάνι είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την Άρσεναλ, εξηγώντας την ιστορία πίσω από το πως έγινε τελικά οπαδός της ομάδας από το Βόρειο Λονδίνο.

«Ο θείος μου είναι οπαδός της Άρσεναλ. Αυτός με σύστησε στην Άρσεναλ. Ο Βενγκέρ ήταν ένας από τους πρώτους προπονητές που έφερε πραγματικά Αφρικανούς παίκτες στην Premier League. Μεγάλωσα με τον Κόλο Τουρέ, τον Κανού, τον Άλεξ Σονγκ, τον Λορέν και τον Εμανουέλ Εμπουέ. Είχα τους Invincibles (την αήττητη ομάδα του 2003-2004) σαν μαγνήτες στο ψυγείο μου. Αγαπούσα τον Ντέιβιντ Σίμαν, τον Σιλβέν Βίλτορ, όλους αυτούς τους τύπους. Έχω πάει σε μερικούς αγώνες της Άρσεναλ, πολλούς με τον θείο μου. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου και της ταυτότητάς μου»