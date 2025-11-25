Ο Ντέιβιντ Μόγιες, στις δηλώσεις του μετά την νίκη της Έβερτον κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ότι «απόλαυσε» τον καυγά μεταξύ των παικτών του.

Η Έβερτον ταξίδεψε χθες (24/11) στο «Ολντ Τράφορντ» για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της Premier League και κατάφερε να επικρατήσει με 0-1, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες ήδη από το 13ο λεπτό.

Η αποβολή του Σενεγαλέζου μέσου Γκέιγ ήρθε αφού χαστούκισε τον συμπαίκτη του και αμυντικό των «ζαχαρωτών» Μάικλ Κιν, αναγκάζοντας τον διαιτητή, Τόνι Χάρινγκτον, να του δείξει την απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά. Ο ίδιος αργότερα ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους συμπαίκτες και τους φιλαθλους της ομάδας για την απερισκεψία του.

Αντιθέτως, ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες, φαίνεται πως έχει άλλη άποψη για το περιστατικό. Πιο συγκεκριμένα στην συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Άγγλος τεχνικός δήλωσε ότι δεν είχε κανένα θέμα με τη συμπεριφορά του Γκέιγ και μάλιστα τόνισε πως του αρέσει οι παίκτες του να τσακώνονται.

«Μου αρέσει που οι παίκτες μου τσακώνονται μεταξύ τους, αν κάποιος δεν κάνει τη σωστή ενέργεια. Όταν χρειάζεσαι αυτή τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, θέλεις κάποιον παίκτη που να ξέρει να την εφαρμόζει. Αν δεν συνέβαινε τίποτα (καμία κόκκινη κάρτα δηλαδή), δεν νομίζω ότι θα είχε εκπλαγεί κανείς στο γήπεδο. Νόμιζα ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να το σκεφτεί λίγο περισσότερο. Είμαι απογοητευμένος που πήραμε την αποβολή. Αλλά όλοι υπήρξαμε ποδοσφαιριστές, όλοι θυμώναμε με τους συμπαίκτες μας. Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή, επαίνεσε τους παίκτες και τους ευχαρίστησε, όλα καλά».

"I was quite pleased they were fighting each other because it showed me that they cared"



Everton manager David Moyes is NOT angry after Idrissa Gana Gueye was shown a straight red card at Old Trafford for hitting his own teammate😅 pic.twitter.com/1DSUGI2OLr November 24, 2025

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ συμφώνησε με την άποψη του Μόγιες, λέγοντας πως: «Το να τσακώνεσαι δεν είναι κακό. Το να τσακώνεσαι δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθείς τον συμπαίκτη σου. Τσακώνεσαι είναι ότι χάνεις την μπάλα οπότε θα σε μαλώσω επειδή θα δεχτούμε ένα γκολ. Έτσι ένιωθα όταν το παρακολουθούσα. Και δεν συμφωνώ καθόλου με την αποβολή».

🎥-🔴 Ruben Amorim says he doesn’t agree with the sent off



🗣️ “Fighting is not a bad thing. Fighting doesn’t mean they don’t like each other.

I don’t agree with that sent off. I hope my players when they lose the ball, they fight each other. They can’t be sent off.” pic.twitter.com/MV5B2N9cB1 November 24, 2025

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης αντικρίζει κόκκινη κάρτα για καυγά με συμπαίκτη του. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2008 σε έναν αγώνα της Στόουκ για τη Premier League οι Άντι Γκρίφιν και Ρικάρντο Φούλερ είχαν αμφότεροι αποβληθεί για μεταξύ τους συμπλοκή.