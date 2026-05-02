Ο Μόγιες στο πλευρό του Γκρίλις: «Σκέφτομαι τον Τζακ μόνο με θετικό πρόσημο»
Ο Ντέιβιντ Μόγιες τάχθηκε στο πλευρό του Τζακ Γκρίλις, μετά από μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έδειχνε τον ποδοσφαιριστή να κοιμάται, ενώ βρισκόταν έξω με φίλους σε ένα μπαρ.
Μιλώντας ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Σκωτσέζος επέμεινε ότι η κατάσταση του Άγγλου διεθνή δεν αποτελεί ανησυχία και τόνισε ότι στον παίκτη έχει δοθεί χρόνος για να αναρρώσει και να βρει τη φόρμα του.
Ο Γκρίλις βρίσκεται εκτός λόγω κατάγματος στο πόδι, έναν τραυματισμό που έφερε πρόωρο τέλος στη θητεία του ως δανεικός στην Έβερτον, αφού ήταν βασικός στο πρώτο μισό της σεζόν, σημειώνοντας δύο γκολ και έξι ασίστ πριν ανακαλυφθεί το πρόβλημα.
Ο Μόγιες ξεκαθάρισε ότι διατηρεί πλήρη εμπιστοσύνη στον μεσοεπιθετικό και τόνισε τη σημασία του κατά τη διάρκεια της θητείας του στα «ζαχαρωτά».
«Σκέφτομαι τον Τζακ μόνο με θετικό πρόσημο. Τα έχει πάει περίφημα για εμάς. Ήταν εξαιρετικός για, δεν ξέρω, 20 παιχνίδια, όσα παιχνίδια κι αν ήταν».
«Όταν κοιτάζω πίσω στην αρχή της σεζόν και πόσο ελεγχόμενη ήταν η ομάδα και πόσο καλά παίξαμε, ήταν πραγματικά καλός για εμάς, οπότε σκέφτομαι τον Τζακ με θετικό τρόπο. Έχει πάρει λίγο χρόνο άδεια επειδή αναρρώνει από το πόδι του».
David Moyes unfazed by image of ‘sleeping’ Jack Grealish. Says playmaker’s time at club - which Everton hope will continue - has only been positive— Joe Thomas (@joe_thomas18) May 2, 2026
“I only think of Jack as being positive. He's done great for us”
