Ο Πατρίς Εβρά αποκάλυψε μια σοκαριστική αλήθεια για την καριέρα του και τα παυσίπονα που έπαιρνε για να καταφέρει να αγωνιστεί.

Ο πρώην Γάλλος διεθνής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς ανακοίνωσε τη συμμετοχή του ως επενδυτής στην KURK, εταιρεία που προωθεί φυσικές λύσεις αντιμετώπισης πόνου και φλεγμονών. Ο Εβρά επιθυμεί να αναδείξει τα οφέλη της δραστικής ουσίας του κουρκουμά μέσα από τη δική του σκληρή εμπειρία με τον χρόνιο πόνο και την επιβάρυνση της καριέρας του από τα φάρμακα.

Ο 44χρονος παραδέχτηκε ότι, παρά τα 700 και πλέον επαγγελματικά του παιχνίδια, ένιωσε πραγματικά 100% υγιής «μόνο πέντε φορές». «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα», τόνισε, εξηγώντας πως η συνεχής καταπόνηση και η πίεση να αγωνιστεί τον έσπρωχναν καθημερινά στη χρήση παυσίπονων.

«Σε αυτό το επίπεδο, ακόμα κι αν είσαι τραυματίας, δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να παίξεις. Και η εύκολη λύση ήταν πάντα τα παυσίπονα», παραδέχτηκε.

Μετά την αποχώρησή του, ο Εβρά υπογράμμισε ότι σήμερα το μεγαλύτερο στοίχημά του είναι «να επενδύει στο σώμα του» και να προστατεύει αυτό που του απέμεινε από χρόνια υπερβολικής φαρμακευτικής επιβάρυνσης.

Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν μιλήσει για τον εθισμό στα παυσίπονα, ένας κίνδυνος συχνά καλά κρυμμένος κάτω από τη λάμψη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο πρώην τερματοφύλακας της Λίβερπουλ Κρις Κέρκλαντ έχει περιγράψει δημόσια την εξάρτησή του από το Tramadol, ουσία που πλέον έχει απαγορευτεί από τη WADA.

Ο Ίβαν Κλάσνιτς, επίσης, κέρδισε αποζημίωση 4 εκατ. λιρών μετά την υπερβολική χορήγηση φαρμάκων ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά νεφρικά προβλήματα.

Ο Εβρά, που κρέμασε τα παπούτσια του το 2018 μετά τη Γουέστ Χαμ και κατέγραψε συνολικά 725 εμφανίσεις, συνεχίζει σήμερα ως σχολιαστής και έχει δοκιμάσει και τις μικτές πολεμικές τέχνες, με την πρώτη του αναμέτρηση να έχει αναβληθεί για νέα ημερομηνία.