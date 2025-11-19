Δημοσίευμα του Teamtalk αναφέρει πως τέσσερις σύλλογοι από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου ενδιαφέρονται έντονα για τον Έλληνα άσο της Κλαμπ Μπριζ.

Τα... καμώματα του Χρήστου Τζόλη με Κλαμπ Μπριζ και Εθνική Ελλάδος μόνο απαρατήρητα δεν φαίνεται πως περνούν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, οι οποίοι ρίχνουν τα... δίχτυα τους προς τον Έλληνα άσο.

O 23χρονος εξτρέμ που σκόραρε στο 3-2 της «γαλανόλευκης» με τη Σκωτία το Σάββατο (14/11), μετράει μέχρι στιγμής 8 γκολ και 9 ασίστ με τη βελγική ομάδα σε πρωτάθλημα και Champions League, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις, όπως εκείνη στην ισοπαλία (3-3) με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Teamtalk, τέσσερις ομάδες από την κορυφαία λίγκα του κόσμου, την Premier League, τον έχουν...σταμπάρει για τα καλά. Πρόκειται για τις Τότεναμ, Άστον Βίλα, Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ, συλλόγους δηλαδή που πρωταγωνιστούν στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της γης.

Το κείμενο αναφέρει πως η Πάλας προσπάθησε να τον εντάξει στο δυναμικό της το περασμένο καλοκαίρι, ενώ γράφει επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, και, δεν αποκλείεται οι Βεστφαλοί να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων από το νέο έτος.

Εκτιμάται δε πως η αξία του βρίσκεται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ, και δεν αποκλείεται οι αγγλικές ομάδες να... δοκιμάσουν την τύχη τους.