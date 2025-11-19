Χρήστος Τζόλης: Τέσσερις ομάδες της Premier League στα πόδια του, σύμφωνα με το Teamtalk
Τα... καμώματα του Χρήστου Τζόλη με Κλαμπ Μπριζ και Εθνική Ελλάδος μόνο απαρατήρητα δεν φαίνεται πως περνούν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, οι οποίοι ρίχνουν τα... δίχτυα τους προς τον Έλληνα άσο.
O 23χρονος εξτρέμ που σκόραρε στο 3-2 της «γαλανόλευκης» με τη Σκωτία το Σάββατο (14/11), μετράει μέχρι στιγμής 8 γκολ και 9 ασίστ με τη βελγική ομάδα σε πρωτάθλημα και Champions League, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις, όπως εκείνη στην ισοπαλία (3-3) με την Μπαρτσελόνα.
Δείτε ΕπίσηςWyscout Analysis, Εθνική Ελλάδος: Τι έκανε στο ντεμπούτο του ο Τεττέη και η... όαση του Τζόλη κόντρα στην Σκωτία
Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Teamtalk, τέσσερις ομάδες από την κορυφαία λίγκα του κόσμου, την Premier League, τον έχουν...σταμπάρει για τα καλά. Πρόκειται για τις Τότεναμ, Άστον Βίλα, Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ, συλλόγους δηλαδή που πρωταγωνιστούν στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της γης.
Το κείμενο αναφέρει πως η Πάλας προσπάθησε να τον εντάξει στο δυναμικό της το περασμένο καλοκαίρι, ενώ γράφει επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, και, δεν αποκλείεται οι Βεστφαλοί να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων από το νέο έτος.
Εκτιμάται δε πως η αξία του βρίσκεται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ, και δεν αποκλείεται οι αγγλικές ομάδες να... δοκιμάσουν την τύχη τους.
🚨 There are 𝗙𝗢𝗨𝗥 Premier League clubs interested in Club Brugge winger Christos Tzolis.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 19, 2025
🔸 Tottenham Hotspur
🔸 Aston Villa
🔸 West Ham United
🔸 Crystal Palace
Borussia Dortmund have also sent scouts to watch him in the Champions League and have asked to be informed of… pic.twitter.com/rDUcOaXSpD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.