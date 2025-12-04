Με γκολ του Χρήστου Τζόλη στο φινάλε, η Μπριζ ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέουβεν στο Κύπελλο Βελγίου.

Δεν λάμπει μόνο στο Champions League ο Χρήστος Τζόλης. Λάμπει και στις πιο... ταπεινές αποστολές της Μπριζ, για χάρη της οποίας συνεχίζει να κάνει τη διαφορά.

Η ομάδα του Έλληνα μεσοεπιθετικού τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Λέουβεν για το Κύπελλο Βελγίου, όμως αυτός φρόντισε να την ξελασπώσει. Με το σκορ στο 1-1, ο Τζόλης έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 83ο λεπτό, δεν πήρε... χαμπάρι από την πίεση και σκόραρε για να γράψει το τελικό 2-1 και να στείλει την ομάδα του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, πρόσθεσε ακόμη ένα κομβικό highlight στον φετινό του κατάλογο. Σε 26 εμφανίσεις με την Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Τζόλης μετρά συμμετοχή σε 18 γκολ της ομάδας του με 9 τέρματα και ισάριθμες ασίστ. Κάπως έτσι, αποδεικνύει πως γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για εκείνη, όσο ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, που φαντάζει αναπόφευκτο.