Βάσει δημοσιεύματος της Mirror, ο Πορτογάλος τεχνικός επιθυμεί να αξιοποιήσει παλιούς «αστέρες» της Γιουνάιτεντ, προκειμένου να βοηθήσουν τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στην Premier League και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Έβερτον την ερχόμενη Δευτέρα (24/11, 22:00) με μοναδικό στόχο φυσικά να επιστρέψει στις νίκες.

Το πρόγραμμα της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ είναι στα... χαρτιά «βατό», έτσι ώστε το κλαμπ να αναρριχηθεί στις υψηλότερες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, να κάνει νίκες και να πάρει ψυχολογική ώθηση. Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ένα ακόμη σχέδιο στο μυαλό του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Mirror, ο Αμορίμ θέλει να φέρει πίσω θρύλους των «κόκκινων διαβόλων», όπως ο Έρικ Καντονά, για να διασφαλίσει ότι η τωρινή γενιά παικτών θα μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Πέραν του Καντονά, άλλα ονόματα σπουδαίων προσωπικοτήτων και παικτών της Γιουνάιτεντ που αναφέρονται είναι αυτά των Ντέιβιντ Μπέκαμ, Πολ Σκόουλς, Τέντι Σέρινγκχαμ, Άντι Κόουλ και Ντουάιτ Γιορκ.

Οι παραπάνω αποτέλεσαν μέλη της ομάδας που κατέκτησε το τρεμπλ το 1999 και «λέγεται» ότι ο Αμορίμ τρέφει «βαθύ θαυμασμό και εκτίμηση» για τις θρυλικές προσωπικότητες του συλλόγου και θέλει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των νεότερων παικτών στην ομάδα του.