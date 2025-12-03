Ρεσιτάλ Γκουαρντιόλα μετά το 1-5 της Σίτι που έγινε 4-5: «Έχασα τα μαλλιά μου, είχατε έτοιμο το ματς ε;»
Το χθεσινό εκτός έδρας παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Φούλαμ έδειχνε να έξελίσεται σε υγιεινό περίπατο για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα που είχε πάρει πριβάδισμα τεσσάρων γκολ, με το σκορ στο 5-1.
Σε εκείνο το σημείο όμως οι γηπεδούχοι... ξύπνησαν, έκαναν την αντεπίθεσή τους και κατάφεραν να σημειώσουν 3 γκολ από το 57' έως και το 78', με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να αποκτήσει χαρακτήρα θρίλερ.
Παρά το άγχος με το οποίο συνοδεύτηκε η νίκη αυτή των «Πολιτών» ο Πεπ Γκουαρντιόλα, είχε μεγάλα κέφια στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, λέγοντας πως «έχασα τα μαλλιά μου», ενώ άρχισε να τρολάρει και τους δημοσιογράφους.
Όπως μπορείτε να δείτε και στο video άρχισε να τους κάνει πλάκα οτι είχαν ετοιμάσει το ματς στο 5-1, όμως λόγω της εξέλιξης του αγώνα το πέταξαν στα σκουπίδια και άρχισαν να το γράφουν πάλι από την αρχή. «Με το 1-5 όλα είχαν τελειώσει, αρχίσατε να γράφετε τα άρθρα… “Η Σίτι επιτέλους επέστρεψε”. Και μετά στα σκουπίδια και ξανά από την αρχή», είπε μεταξύ άλλων.
Δείτε τον απολαυστικό Πεπ Γκουαρντιόλα
@stansportfc Pep Guardiola had his press conference in stitches 😂 🎙️ ‘I’m losing my hair!’ 🎙️ ‘Straight to the trash!’ 🎙️ ‘Manchester City is BACK!’ ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now. #StanSportAU #PremierLeague #ManchesterCity #PepGuardiola ♬ original sound - Stan Sport Football
