Στα pits για το πολύ ένα μήνα θα βρίσκεται ο Μπέντζαμιν Σέσκο, που τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ.

Νέος «πονοκέφαλος» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον τραυματισμό του Μπέντζαμιν Σέσκο στο ματς με την Τότεναμ πριν το break των εθνικών. Ο Σλοβένος επιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο, τη στιγμή που η ομάδα είχε εξαντλήσει όλες τις αλλαγές της, αφήνοντας τον Ρούμπεν Αμορίμ με αριθμητικό μειονέκτημα απέναντι στους Spurs.

Ο Σέσκο αποσύρθηκε από τις υποχρεώσεις της εθνικής Σλοβενίας για να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα αποθεραπείας στο Καρίνγκτον. Τα πρώτα νέα είναι θετικά, εκτιμάται όμως ότι θα μείνει εκτός δράσης για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Το ιατρικό τιμ της Γιουνάιτεντ δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει με ακρίβεια την επιστροφή του στα γήπεδα, καθώς ο παίκτης βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στο κλαμπ και δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται στις θεραπείες.

Η απουσία του θα δημιουργήσει πάντως πρόβλημα στον Ίβηρα τεχνικό του ενόψει της περιόδου όπου η ομάδα θα χάσει τους Μπουμό, Ντιαλό και Μαζράουι λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Σέσκο έχει δεχθεί έντονη κριτική από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στην Αγγλία, ακόμα κι από τον Γκάρι Νέβιλ, όμως μετρά ήδη δύο γκολ και μία ασίστ σε 11 εμφανίσεις στην Premier League.