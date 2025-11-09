Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το «Ολντ Τράφορντ» μετατράπηκε σε «πραγματικό» Θέατρο των Ονείρων για καλό σκοπό (vid)
Αλληλεγγύη, στήριξη και παράλληλα εμπειρία ζωής. Αυτά προσέφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περασμένη Παρασκευή (7/11) σε μία σημαντική πρωτοβουλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αστέγων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της τοπικής κοινότητας του Μάντσεστερ.
Για τέταρτη διαδοχική χρονιά, η Γιουνάιτεντ έδωσε στους φιλάθλους που το επιθυμούσαν την ευκαιρία να κοιμηθούν σε sleeping bag, στις κερκίδες του εμβληματικού «Ολντ Τράφορντ». Όλα αυτά στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης Old Trafford Stadium Sleep Out.
Όσον αφορά την εγγραφή των ενδιαφερομένων, τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αναμένεται να διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας του Μάντσεστερ, ενώ γενικότερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι πολίτες. Το Θέατρο των Ονείρων, λοιπόν, άνοιξε τις θύρες του στηρίζοντας ακόμη μία σπουδαία δράση του συλλόγου, στην οποία συμμετείχαν και πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ, όπως ο Μάικλ Κάρικ και ο Φιλ Τζόουνς.
O Manchester United disponibilizou Old Trafford para pessoas em situação de rua, garantindo que ninguém precise dormir nas ruas no frio. 🥰— Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) November 9, 2025
Ex-jogadores do clube, como Wes Brown, Phil Jones e Michael Carrick, participaram da ação social. ❤️
pic.twitter.com/fqtoVi3u0G
