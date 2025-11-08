Αμορίμ: «Είναι δύσκολο να βλέπεις τον προπονητή που κατέκτησε ευρωπαϊκο τρόπαιο να φεύγει και αυτόν που το έχασε να μένει»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σε πρόσφατη συνέντευξη του μίλησε για την «τύχη» που είχε να παραμείνει στο πάγκο της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ παρά το γεγονός ότι έχασε στον τελικό του Europa League από τη Τότεναμ του Ποστέκογλου.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Τότεναμ, αναφέρθηκε στη τελευταία φορά που οι δύο αυτές ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες, δηλαδή στον τελικό του Europa League τον περασμένο Μάιο και παραδέχτηκε ότι είναι τυχερός που εξακολουθεί να εργάζεται στον σύλλογο, παρά την ήττα του σε αυτό το παιχνίδι.

Μπορεί η Τότεναμ να απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου που κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο για τα «σπιρούνια» μετά από 17 χρόνια, η Γιουνάιτεντ όμως αποφάσισε να στηρίξει τον Αμορίμ παρότι τερμάτισε στη 15η θέση και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

«Είμαι πραγματικά τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κάποιος πόσο τυχερός είμαι που έχω αυτή την ευκαιρία. Αν δείτε το παιχνίδι, νομίζω ότι αξίζαμε τη νίκη. Στο τέλος, όμως δεν έχει σημασία. Είναι δύσκολο να βλέπεις έναν προπονητή που έχει κερδίσει ένα Ευρωπαϊκό Κύπελλο να φεύγει και τον άλλον που το έχασε να μένει. Ίσως η διαφορά είναι ότι η διοίκηση στο μέλλον πιστεύει ότι μπορούμε να κερδίσουμε πιο σημαντικούς τίτλους. Αυτό νομίζω ότι σκέφτεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: ας δώσουμε χρόνο στον προπονητή μας και ας δούμε τι θα συμβεί».

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος πρόσφατα κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου προπονητή στη Premier League για τον Οκτώβριο, αρνείται να παρασυρθεί από το σερί των τριών νικών και της μιας ισοπαλίας των «κόκκινων διαβόλων», μετά από το δύσκολο ξεκίνημα που είχε στην αρχή της σεζόν, όπου είδε τη δουλειά του να απειλείται ξανά.

«Αυτό που πιστεύω είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι και το έχουμε αποδείξει κιόλας. Τρεις εβδομάδες μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Άλλαξαν τα πάντα. Είχαμε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση πριν από τέσσερις εβδομάδες. Οπότε ας επικεντρωθούμε απλώς στη νίκη επί της Τότεναμ. Μπορούμε να κερδίσουμε επί της Τότεναμ; Νομίζω ότι μπορούμε. Ας κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε και να πάμε μετά στο επόμενο».

Οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες στους 17 βαθμούς, με την Γιουνάιτεντ βέβαια να βρίσκεται στη 8η θέση και τη Τότεναμ, την οποία τώρα προπονεί ο αντικαταστάτης του Ποστέκογλου, Τόμας Φρανκ, στην 6η.