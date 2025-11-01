Αμορίμ: « Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου να έρθω στη Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ συμπληρώνει έναν χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρά τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες που πέρασε στην πρώτη του χρονιά, ο Πορτογάλος προπονητής νιώθει ότι η απόφασή του να αναλάβει την ομάδα ήταν η καλύτερη της ζωής του.

Το Σάββατο (01/11) ο Ρούμπεν Αμορίμ συμπληρώνει έναν χρόνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι κόκκινοι διάβολοι, έχουν ραντεβού με τη Νότιγχαμ Φόρεστ με στόχο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στην Premier League.

Από τη στιγμή που ήρθε από τη Σπόρτινγκ, ο Αμορίμ βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, η ομάδα τερμάτισε στην 15η θέση, έχασε στον τελικό του Europa League κόντρα στην Τότεναμ και ξεκίνησε τη σεζόν με μόλις μία νίκη στα πρώτα πέντε παιχνίδια.

Ο 40χρονος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας: «Υπήρξαν στιγμές που ήταν πολύ δύσκολο να τις διαχειριστώ, να χάνουμε τόσα πολλά παιχνίδια. Ήταν πολύ σκληρό για μένα, γιατί αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η περσινή μας πορεία, με όλη την προσοχή στο Europa League και χωρίς νίκες, ήταν τεράστια πρόκληση. Υπήρξαν στιγμές που δυσκολεύτηκα πολύ και σκεφτόμουν ότι ίσως δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Πλέον όμως, είναι το αντίθετο. Νιώθω ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου και θέλω να είμαι εδώ».

Rúben Amorim: “I had some moments that I struggled a lot and I was thinking that maybe it's not meant to be. Today is the opposite”.



Ωστόσο, ο προπονητής δεν είναι έτοιμος να δηλώσει ότι οι δύσκολες στιγμές έχουν περάσει. «Είναι δύσκολο να το πω. Πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε έτοιμοι για τις αναταράξεις που φέρνει το ποδόσφαιρο. Τώρα μπορούμε να χάσουμε εδώ ή εκεί, αλλά θα διατηρηθούμε. Εμπιστεύομαι περισσότερο τους παίκτες μου και πιστεύω ότι και εκείνοι με εμπιστεύονται. Αυτό θα φανεί μέσα από τις νίκες».

Τέλος ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε τη σημασία να παραμένουν συγκεντρωμένοι οι παίκτες, ακόμα και μετά από νίκες. «Νιώθουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή και το αισθανόμαστε. Αυτό μας βοηθά να ξεπερνάμε καλύτερα τις δύσκολες στιγμές και να διατηρούμε την πορεία μας».

