Το πάθος του για το ποδόσφαιρο αλλά και την οπαδική του... ταυτότητα αποκάλυψε ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, μιλώντας στο «Sky Sports».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα των ημερών, καθώς ο 34χρονος έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Γεννημένος στην Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στην Νέα Υόρκη στην ηλικία των επτά ετών, μαζί με την οικογένειά του. Ήδη από τα... μικράτα του, ο Μαμντάνι είχε πάθος για το ποδόσφαιρο και, όπως αποκάλυψε στο «Sky Sports», είχε διαλέξει την αγαπημένη του ομάδα από τότε.

Αυτή δεν είναι άλλη από την... Άρσεναλ, κάτι που ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν δίστασε να αποκαλύψει στις κάμερες. Όπως ο ίδιος τόνισε, το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα η Premier League αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στη ζωή του και δεν δίστασε μάλιστα να συγκρίνει την πολιτική του νίκη με το «θαύμα» της Λέστερ το 2016. Αποκάλυψε επίσης ότι συνήθιζε να μένει ξύπνιος μέχρι αργά για να παρακολουθεί αγώνες της Premier League.

New York City mayor-elect Zohran Mamdani says he is an Arsenal fan 🔴pic.twitter.com/hAsLJEonie — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 6, 2025

«Είναι μια εκστρατεία που ξεκίνησε με μόλις 1%. Αν έπρεπε να την περιγράψω με ως μία πρόσφατη έκπληξη, θα έλεγα ότι είναι η... Λέστερ», ανέφερε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας την πρόσφατη νίκη του. «Μερικές από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι από τον Κανού, τον Κόλο Τουρέ, τον Εμανουέλ Εμπουέ, τον Άλεξ Σονγκ... Η Άρσεναλ υπήρξε θεμελιώδες κομμάτι της ζωής και της ταυτότητάς μου. Είναι καλή προετοιμασία για να είσαι σοσιαλδημοκράτης. Πιθανώς ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Τιερί Ανρί», είχε αναφέρει σχετικά με την «αγαπημένη» του Άρσεναλ.