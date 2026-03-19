Τα έδωσε όλα, αλλά δεν ήταν της μοίρας της γραφτό! Η ΑΕΚ Λάρνακας προκάλεσε πονοκέφαλο για τρίτη φορά φέτος στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία απέτυχε να την κερδίσει ισάριθμες φορές στα 90 λεπτά (1-1). Στο έξτρα ημίωρο της παράτασης ωστόσο και με δυο αποβολές να λαβώνουν τους Κύπριους, οι Αετοί επικράτησαν 2-1 και πήραν την πρόκριση για τους «8» του Conference League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σαρ στο 13΄κι έβαλαν από νωρίς πλώρη για πρόκριση, όμως η ΑΕΚ Λάρνακας δεν έκανε εύκολο το έργο τους. Στο 63΄μάλιστα ο Σαμπορίτ έφερε το ματς στα ίσια, όμως δέκα λεπτά αργότερα από πρωταγωνιστής έγινε μοιραίος όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.

Το 1-1 οδήγησε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η Κρίσταλ Πάλας βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Σαρ στο 99΄για το 2-1. Ήταν και το γκολ που έκρινε τον αγώνα, με τους Κύπριους να ολοκληρώνουν το ματς με εννιά παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ιωάννου στο 120΄+4΄.