Premier League: Αυτός είναι ο παίκτης που απείλησαν με όπλο
Πανικός έχει προκληθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στον χώρο της Premier League, μετά την αποκάλυψη πως γνωστός αστέρας δέχθηκε απειλή με όπλο από ατζέντη, ενώ περπατούσε με φίλο του σε πολυσύχναστη περιοχή του Λονδίνου.
Τα αγγλικά ΜΜΕ αρχικά δεν έδωσαν πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή, πέραν της ηλικίας του (20 ετών) και της χρηματιστηριακής του αξίας, που αγγίζει τις 60 εκατ. λίρες. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου και, δυο ημέρες μετά, ο φερόμενος δράστης συνελήφθη στο σπίτι του, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, χωρίς πάντως να έχει το δικαίωμα εξόδου από τη χώρα.
Πλέον, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το όνομα του 22χρονου -εν τέλει- αθλητή που απειλήθηκε. Πρόκειται για τον Ντέστινι Ουντότζι, τον αριστερό μπακ της Τότεναμ, με τους «Σπερς» να επιβεβαιώνουν την είδηση και να στηρίζουν δημόσια τον παίκτη τους.
Tottenham say they are supporting Destiny Udogie after confirming the defender was allegedly threatened with a gun by a football agent.— BBC Sport (@BBCSport) November 5, 2025
Another man is also alleged to have been blackmailed and threatened by the same individual during the incident in question. No injuries were… pic.twitter.com/WVSwfqGcZl
