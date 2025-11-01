Με ξεγυρισμένη τεσσάρα (4-0), η Βιγιαρεάλ διέλυσε τη Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας και έδωσε συνέχεια στο εξαιρετικό της ξεκίνημα, ανεβαίνοντας στη 2η θέση της La Liga.

Σαββατόβραδο στη 2η θέση της La Liga θα περάσει η Βιγιαρεάλ, εν αναμονή ενός... δώρου από την Έλτσε, που αντιμετωπίζει την Κυριακή (02/11) την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Μαρθελίνο σκόρπισε με τρομερή τεσσάρα (4-0) τη Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας και έμεινε πιστή στις υψηλές της πτήσεις ανεβαίνοντας στον +1 από την Πρωταθλήτρια Μπάρτσα και μειώνοντας την απόστασή της από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης στους τέσσερις βαθμούς.

Ο Ζεράρ Μορένο άνοιξε το σκορ στο 22' για το Κίτρινο Υποβρύχιο που φρόντισε μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος να... τορπιλίσει μια και καλή την αντίπαλό του. Μολέιρο, Κομεσάνα και Πέρεθ «χτύπησαν» τρεις φορές από το 56' μέχρι το 58' και τελείωσαν από νωρίς την υπόθεση νίκη για τη Βιγιαρεάλ.