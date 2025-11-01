Η φετινή Boxing Day θα είναι διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Η Premier League ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί μόνο ένα παιχνίδι, με αιχμές κατά της UEFA στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Για τους Άγγλους, η 26η Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Είναι συνώνυμη με το ποδόσφαιρο, με γεμάτες εξέδρες και οικογένειες που συρρέουν στα γήπεδα για να ζήσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα της Boxing Day. Μια μέρα-σύμβολο για το άθλημα, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγγλικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας.

Η φετινή σεζόν, όμως, σπάει την παράδοση. Η Premier League αποφάσισε να προγραμματίσει μόνο έναν αγώνα για την 26η Δεκεμβρίου, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Νιούκαστλ. Οι υπόλοιποι εννέα αγώνες της αγωνιστικής θα διεξαχθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου. Μια επιλογή που για πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου θεωρείται «πλήγμα» για τη μαγεία της Boxing Day.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η απόφαση σχετίζεται με το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τους αυστηρούς κανονισμούς της διοργάνωσης, που προβλέπουν 33 αγωνιστικά Σαββατοκύριακα μέσα στη χρονιά και ελάχιστα περιθώρια για μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις. Παράλληλα, η Premier League επιρρίπτει ευθύνες στην UEFA, υποστηρίζοντας ότι η επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών.

🚨 BREAKING: Manchester United vs. Newcastle has been selected as the sole Boxing Day fixture with kick-off at 20:00.



The Premier League say they are “bound by how the calendar falls” and have to honour 33 weekends of action. Boxing Day falls on a Friday.



A full programme of… pic.twitter.com/1LbDe9qoEN — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η λίγκα ανέφερε ότι κατανοεί τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων και αναγνώρισε πως η φετινή μείωση αγώνων επηρεάζει μια μακροχρόνια ποδοσφαιρική παράδοση. Παράλληλα, υποσχέθηκε πως την επόμενη χρονιά ότο πρόγραμμα θα είναι ξανά γεμάτο, όπως προστάζει το έθιμο.

«Η Premier League επιθυμεί να αναγνωρίσει τις συνθήκες που οδήγησαν σε μείωση του αριθμού των αγώνων την Boxing Day αυτή τη σεζόν, η οποία επηρεάζει μια σημαντική παράδοση του αγγλικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν τώρα αρκετές προκλήσεις στον προγραμματισμό των αγώνων της Premier League που προέρχονται από την επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων, η οποία οδήγησε σε αναθεώρηση του εγχώριου ημερολογίου μας πριν από την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο Κύπελλο FA. Αυτό τελικά άφησε την Premier League ως διοργάνωση 33 Σαββατοκύριακων, λιγότερες από τις προηγούμενες σεζόν, παρά το γεγονός ότι ήταν μια διοργάνωση 380 αγώνων από το 1995. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και σύμφωνα με τη δέσμευσή μας προς τους συλλόγους, έχουν γίνει ειδικές ρυθμίσεις για να επιτραπεί περισσότερος χρόνος μεταξύ των αγώνων που θα διεξαχθούν κατά την εορταστική περίοδο. Αυτό θα επιτρέψει στους παίκτες να αναρρώσουν περισσότερο, με τις περιόδους ανάπαυσης μεταξύ των γύρων 18, 19 και 20 να αυξάνονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία ομάδα δεν θα παίξει εντός 60 ωρών από έναν άλλο αγώνα».