Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των παιχνιδιών του Σαββάτου (1/11) στην Premier League.

Σέντρα στη 10η αγωνιστική της Premier League με επτά παιχνίδια σήμερα, Σάββατο (1/11).

Στις 17:00 η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα το Μπέρνλι - Άρσεναλ (Nova Sports 2), το Μπράιτον - Λιντς (Nova Sports 4), το Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ (Nova Sports start) και το Φούλαμ - Γουλβς (Nova Sports news).

Στις 19:30 η Τότεναμ φιλοξενεί την Τσέλσι (Nova Sports Premier League) και η δράση ολοκληρώνεται με το Λίβερπουλ - Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League).

Οι μεταδόσεις της ημέρας