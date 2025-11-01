Τότεναμ - Τσέλσι: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στην Premier League
Σέντρα στη 10η αγωνιστική της Premier League με επτά παιχνίδια σήμερα, Σάββατο (1/11).
Στις 17:00 η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα το Μπέρνλι - Άρσεναλ (Nova Sports 2), το Μπράιτον - Λιντς (Nova Sports 4), το Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ (Nova Sports start) και το Φούλαμ - Γουλβς (Nova Sports news).
Στις 19:30 η Τότεναμ φιλοξενεί την Τσέλσι (Nova Sports Premier League) και η δράση ολοκληρώνεται με το Λίβερπουλ - Άστον Βίλα (Nova Sports Premier League).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ (17:00, Nova sports start)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 17:00, Nova Sports Premier League)
- Μέρνλι - Άρσεναλ (17:00, Nova Sports 2)
- Μπράιτον - Λιντς (17:00, Nova Sports 4)
- Φούλαμ - Γουλβς (17:00, Nova Sports news)
- Τότεναμ - Τσέλσι (19:30, Nova Sports Premier League)
- Λίβερπουλ - Άστον Βίλα (22:00, Nova Sports Premier League)
