Η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άστον Βίλα, εν πολλοίς θα κρίνει την... ιδιότητα των Reds ως διεκδικητές της φετινής Premier League, όπως υποστήριξε ο σπουδαίος Άλαν Σίρερ.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Λίβερπουλ, η οποία καλείται να βάλει «φρένο» στο αρνητικό σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών στην Premier League και να επιστρέψει στις νίκες. Σε ένα πολύ κρίσιμο ματς, οι Reds υποδέχονται το βράδυ του Σαββάτου την φορμαρισμένη Άστον Βίλα (1/11, 22:00), τρεις μόλις ημέρες μετά τον αποκλεισμό τους από το League Cup, από την Κρίσταλ Πάλας (0-3).

Ως ζήτημα ζωής και θανάτου βλέπει την συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Άλαν Σίρερ. Ο Σίρερ υποστήριξε σε δηλώσεις του, ότι εφόσον η Λίβερπουλ ηττηθεί από την ομάδα του Ουνάι Έμερι, τότε θα εκτροχιαστεί εντελώς από τις ράγες που οδηγούν στην κατάκτηση της κορυφής.

«Αν η Λίβερπουλ χάσει το Σάββατο, δεν την βλέπω να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Αν νικήσουν, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ξανά. Η ποιότητα είναι εκεί για να κάνουν νικηφόρο σερί. Μεγάλο βράδυ αυτό του Σαββάτου και νομίζω ότι με ακόμη μία ήττα βγαίνουν εκτός μάχης τίτλου», τόνισε χαρακτηριστικά ο βετεράνος παίκτης της Νιούκαστλ.

Μαζί με τη Λίβερπουλ, υπό πίεση βρίσκεται και ο Σλοτ, η θέση του οποίου δεν κινδυνεύει σύμφωνα με τον Σίρερ. Θυμίζουμε, ότι μετά το παιχνίδι με τη Βίλα, η Λίβερπουλ αναμετράται με την Ρεάλ Μαδρίτης στην πολύ σπουδαία αναμέτρηση για το Champions League (4/11, 22:00).

«Όσον αφορά το αν ο Άρνε Σλοτ κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, χωρίς αμφιβολία πρόκειται για υπερβολή. Πέρσι έκανε εξαιρετική δουλειά. Ξέρω ότι ανέλαβε μια πολύ καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες χωρίς πολλές μεταγραφές, αλλά τα πήγε περίφημα. Φέτος η Λίβερπουλ πράγματι δυσκολεύεται, αλλά δεν θα το έλεγα ακόμη κρίση, απλώς μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν όμως η Βίλα νικήσει στο ''Άνφιλντ'', τότε ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κρίση, ναι», κατέληξε.