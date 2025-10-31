Πεπεισμένος ότι το στυλ παιχνιδιού που ακολουθεί η ομάδα του είναι το κατάλληλο εμφανίστηκε η Άρνε Σλοτ, παρά την κακή φόρμα στην οποία βρίσκεται η Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε κακά φεγγάρια, είναι γεγονός, και σε αυτό προστίθενται οι τραυματισμοί που πονοκεφαλιάζουν περαιτέρω τον Άρνε Σλοτ. Παρ' όλα αυτά, η απόδοση των παικτών του Ολλανδού βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κριτικής κι όλα αυτά με τη Λίβερπουλ να ετοιμάζεται για μία ακόμη σκληρή δοκιμασία.

Οι Reds υποδέχονται στο «Άνφιλντ» την Άστον Βίλα το βράδυ του Σαββάτου (1/11, 22:00) και ο στόχος δεν είναι άλλος παρά να βάλουν ένα στοπ στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων. Τέσσερις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ πρόσφατα η Λίβερπουλ έμεινε εκτός League Cup από την Κρίσταλ Πάλας με το «βαρύ» 0-3.

Ο Σλοτ πάντως, που πρόσφατα τόνισε το ζήτημα των απουσιών που ταλαιπωρεί την ομάδα του, δεν μοιάζει διατεθειμένος να αλλάξει κάτι στο σύστημα και στον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του.

«Το να παίξουμε πιο αμυντικά για να μην είμαστε εκτεθειμένοι, έρχεται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις μου. Είμαι απολύτως ανοιχτός στο να προσαρμόζομαι σε ορισμένες καταστάσεις, αλλά δεν νομίζω πως είμαστε η ομάδα που δέχεται τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Δεχόμαστε ελάχιστες ευκαιρίες, ακόμη και εναντίον της Πάλας. Τους δώσαμε τρεις μεγάλες ευκαιρίες και μπήκαν όλες, επειδή ήταν καθαρές φάσεις! Οπότε, από τη στιγμή που δεν δεχόμαστε πολλές ευκαιρίες, δεν βλέπω λόγο να αλλάξουμε πλήρως το στυλ του παιχνιδιού μας. Όμως πρέπει να τα πάμε καλύτερα στην άμυνα. Είμαι ικανοποιημένος με την ποιότητα της ομάδας. Αλλά είμαι επίσης πεπεισμένος για τη στρατηγική και την πολιτική που ακολουθούμε», τόνισε ο προπονητής της Λίβερπουλ.