Χρήστες των social media διέδοσαν ψεύτικες ειδήσεις σχετικά με την υγεία των παιδιών του Φόντεν επιστρατεύοντας και το AI.

Δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, είπε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ο Φιλ Φόντεν και η οικογένειά του βρέθηκαν αντιμέτωποι με fake news κι αναγκάστηκαν να απευθυνθούν στους δικηγόρους τους.

Ανώνυμοι χρήστες στα social διέδωσαν ψεύτικες ειδήσεις που ισχυρίζονταν ότι ο μόλις 6 ετών γιος του είχε πεθάνει και ότι η τετράχρονη κόρη του έπασχε από καρκίνο! Οι αναρτήσεις συνοδεύονταν ακόμη και από εικόνες δημιουργημένες με ΑΙ που έδειχναν τον Άγγλο και τη σύντροφό του να κλαίνε μαζί.

Η Ρεμπέκα Κουκ αναγκάστηκε μάλιστα να τοποθετηθεί δημόσια μετά την πληθώρα μηνυμάτων που έλαβε για την υγεία των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της χαρακτήρισε τις φήμες «αηδιαστικές» και κάλεσε τους χρήστες να αναφέρουν όσα προφίλ διαδίδουν τέτοιου είδους περιεχόμενο. Τόνισε πως οι ιστότοποι που κατασκευάζουν αυτές τις ιστορίες είναι ψεύτικοι, προσθέτοντας ότι δεν καταλαβαίνει πώς μπορεί κάποιος να διαδόσει τέτοιες ειδήσεις, ειδικά για παιδιά.

EXCLUSIVE: Man City ace Phil Foden calls in lawyers after sick trolls falsely claim son, 6, had died and daughter, 4, had cancer https://t.co/q4mKGFBZmS October 30, 2025

Η παραπληροφόρηση ξεκίνησε με δημοσιεύσεις στο Facebook για τον θάνατο του μεγαλύτερου γιου, Ρόνι, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε ανάρτηση που ισχυριζόταν ότι η κόρη τους, Τρου, είχε καρκίνο. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν επεξεργασμένες εικόνες για να φαίνεται πιο αληθοφανές το ψέμα.

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι και η σύντροφός του διευκρίνισαν ότι όλα τα παιδιά τους είναι καλά και ήδη έχουν κινηθεί νομικά.