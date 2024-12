Η Boxing Day συνδυάζει παράδοση, ποδόσφαιρο και οικογένεια, αναδεικνύοντας τη μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ποια είναι όμως η ιστορία αυτής της μέρας;

Η Boxing Day, που διεξάγεται κάθε 26 Δεκεμβρίου, είναι πολλά περισσότερα από μια απλή αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο! Είναι μια ημέρα που συνδυάζει παράδοση, εορταστική διάθεση και –φυσικά– ποδόσφαιρο.

Στην Αγγλία, την ημέρα αυτή, τα γήπεδα γεμίζουν από οικογένειες, παιδιά και φίλους που αφήνουν για λίγο πίσω τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια για να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ομάδες.

Next up ➡️ Boxing Day 👊 pic.twitter.com/LTSQOulZ8J

Αλλά τι είναι ακριβώς η Boxing Day; Και πώς συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο;

Η ιστορία της Boxing Day κρατά από την εποχή της Βασίλισσας Βικτωρίας, στον 19ο αιώνα. Οι εκκλησίες τότε άνοιγαν τις «κασέλες» με τις δωρεές των πιστών και μοίραζαν τα χρήματα στους φτωχούς. Άλλες θεωρίες θέλουν τη Boxing Day να σχετίζεται με τους φεουδάρχες που έδιναν στους υπηρέτες τους κουτιά γεμάτα τρόφιμα, εργαλεία ή ρούχα ως ανταμοιβή για τη δουλειά τους. Στην Ιρλανδία, η ημέρα συνδέεται με τη γιορτή του Αγίου Στεφάνου, ενώ στη ναυτική παράδοση, τα κουτιά στις βάρκες γεμάτα χρήματα για «καλή τύχη» θεωρούνται μία ακόμα πιθανή πηγή έμπνευσης του ονόματος. Όποια κι αν είναι η ακριβής προέλευση, πλέον η Boxing Day έχει μετατραπεί σε μια εορταστική ημέρα χαράς και αλληλεγγύης.

Η σύνδεση της Boxing Day με το ποδόσφαιρο είναι βαθιά ριζωμένη στην αγγλική κουλτούρα. Μέχρι τη δεκαετία του 1950, αγώνες διεξάγονταν τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, οι αλλαγές στις κοινωνικές συνήθειες, οι δυσκολίες στις μετακινήσεις των φιλάθλων και η φυσική καταπόνηση των παικτών οδήγησαν στη μεταφορά των αγώνων αποκλειστικά στις 26 Δεκεμβρίου.

Η ημερομηνία αυτή έχει έναν ακόμη ιστορικό συμβολισμό για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Στις 26 Δεκεμβρίου 1860 διεξήχθη ο πρώτος επίσημος αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ , τον αρχαιότερο σύλλογο στον κόσμο, και την Χάλαμ . Από τότε, η Boxing Day έγινε αναπόσπαστο μέρος της αγωνιστικής δράσης στην Αγγλία.

Η Boxing Day του 1963 αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση της. Εκείνη τη μέρα πραγματοποιήθηκαν 12 αγώνες και σημειώθηκαν 66 γκολ. Ποιο ματς να ξεχωρίσει κανείς; Το 6-11 μεταξύ Μπέρνλι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 8-2 του Μπλάκμπερν απέναντι στη Γουέστ Χαμ ή το 10-1 της Φούλαμ απέναντι στην Ίπσουιτς;

It wouldn't be Christmas if we didn't post the Boxing Day results from 1963... pic.twitter.com/CUDMwSR3dK