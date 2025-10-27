Ο γιός του Τιάγκο Σίλβα κλήθηκε από την εθνική ομάδα κ15 της Αγγλίας

Ο 14χρονος γιος του Τιάγκο Σίλβα, Ιάγκο, κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι κατάγεται από τη Βραζιλία.

Ο Τιάγκο Σίλβα έχει 113 συμμετοχές με τη φανέλα της Βραζιλίας με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα το 2019. Ήταν επίσης μέλος τεσσάρων ομάδων που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενω υπήρξε και αρχηγός της αποστολής τόσο το 2014 όσο και το 2022.

Μπορεί ο γιος του, Ιάγκο, να είναι διαθέσιμος να εκπροσωπήσει τη «Σελεσάο», αλλά η εθνική ομάδα κ15 της Αγγλίας ήταν εκείνη που του «χάρισε» την πρώτη του διεθνής κλήση. Ωστόσο, φαίνεται ότι πρόκειται απλώς για ένα προπονητικό καμπ και η κλήση δεν αναμένεται να περιλαμβάνει επίσημους αγώνες.

Οι παίκτες μπορούν να γίνουν επιλέξιμοι για χώρες στις οποίες δεν γεννήθηκαν μέσω της μόνιμης κατοικίας τους. Ο Ιάγκο για παράδειγμα ζει στην Αγγλία για πάνω από πέντε χρόνια, καθώς ο πατέρας του εντάχθηκε στην Τσέλσι τον Αύγουστο του 2020 και έτσι βρίσκεται στη διάθεση των «Τριών Λιονταριών». Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να έχει την επιλογή να εκπροσωπήσει τη Βραζιλία αργότερα στην καριέρα του, αν το επιθυμήσει.

Ο νεαρός, που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, κοινοποίησε μια φωτογραφία του από «St. George's Park» στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη λεζάντα: «Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που με κάλεσαν στο πρώτο μου καμπ της Αγγλίας. Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται».