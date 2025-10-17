Ο Τιάγκο Σίλβα σημείωσε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στη Ζουβεντούδε και χάρισε τη νίκη στη Φλουμινένσε στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.

Μπορεί να έχει φτάσει τα 41, όμως ο Τιάγκο Σίλβα δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του. Ο Βραζιλιάνος μπακ σημείωσε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στη Ζουβεντούδε στο πρωτάθλημα Βραζιλίας δίνοντας τη νίκη στη Φλουμινένσε δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα.

Στο 90+8' ο Τιάγκο Σίλβα εκμεταλλεύτηκε μία σέντρα του Ρικέλμε από τα δεξιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Στη συνέχεια τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ, το οποίο τούς κράτησε ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης στο Copa Libertadores του 2026, μιάς και η Φλουμινένσε πλέον βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πολύ κοντά στις θέσεις που οδηγούν στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Δείτε το γκολ..