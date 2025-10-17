Τιάγκο Σίλβα: Σημείωσε το γκολ που θα ζήλευε κάθε επιθετικός απέναντι στη Ζουβεντούδε (vid)
Μπορεί να έχει φτάσει τα 41, όμως ο Τιάγκο Σίλβα δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του. Ο Βραζιλιάνος μπακ σημείωσε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στη Ζουβεντούδε στο πρωτάθλημα Βραζιλίας δίνοντας τη νίκη στη Φλουμινένσε δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα.
Στο 90+8' ο Τιάγκο Σίλβα εκμεταλλεύτηκε μία σέντρα του Ρικέλμε από τα δεξιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.
Στη συνέχεια τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ, το οποίο τούς κράτησε ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης στο Copa Libertadores του 2026, μιάς και η Φλουμινένσε πλέον βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πολύ κοντά στις θέσεις που οδηγούν στα προκριματικά της διοργάνωσης.
Δείτε το γκολ..
Pqp, que golaço do Thiago Silva!— Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 17, 2025
🎥 @pvsportbr pic.twitter.com/Z0HMDOAYAN
