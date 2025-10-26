Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (26/10) αγώνων της Premier League.

Η 9η αγωνιστική της Premier League συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή (26/10), με την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άστον Βίλα να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Premier League.

Την ίδια ώρα η Άρσεναλ θα υποδεχθεί στο «Emirates», την πάντα επικίνδυνη Κρίσταλ Πάλας (16:00, Nova Sports Prime), ενώ η Γούλβς θα φιλοξενήσει στο «Molineux» την Μπέρνλι με τους «λύκους» να προσπαθήσουν να πάρουν το πρώτο τρίποντο για φέτος (16:00, Nova Sports 5). Παράλληλα, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ταξιδέψει μέχρι το «Vitality Stadium» για να αντιμετωπίσει τη Μπόρνμουθ στο πρώτο ματς πρωταθλήματος του Σον Ντάις στο πάγκο της Φόρεστ (16:00, Nova Sports 4)

Τέλος, στις 18:30 η Έβερτον θα υποδεχθεί τη Τότεναμ με τα «ζαχαρωτά» να ελπίζουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι την προηγούμενη αγωνιστική (18:30, Nova Sports Premier League)

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Premier League