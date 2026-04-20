Χάαλαντ: «Ο πατέρας μου με έμαθε να μην είμαι αυτό που αρχίζει από... "π"»

Η αφοπλιστική δήλωση του Έρλινγκ Χάαλαντ για τον τρόπο με τον οποίο έχει γαλουχηθεί από τον πατέρα του, με αφορμή το χθεσινό ντέρμπι τίτλου απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο 25χρονος φορ πέτυχε το νικητήριο γκολ του ντέρμπι, που έβαλε για τα καλά... φωτιά στη μάχη του τίτλου της Premier League, όμως την... παράσταση έκλεψαν και οι μονομαχίες που είχε με τον Γκάμπριελ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με αποκορύφωμα τη φάση του γκολ.

Στη φάση υπήρξε αμοιβαίο τράβηγμα μεταξύ των δύο παικτών, ενώ στιγμές πριν το γκολ οι δύο τους αντίκρισαν από μια κίτρινη κάρτα εξαιτίας μιας λεκτικής αντιπαράθεσης. Ο Νορβηγός υψηλόσωμος επιθετικός έδωσε τη... δική του απάντηση, η οποία ήταν αφοπλιστική, για το χθεσινό ντέρμπι που έχει πολυσυζητηθεί στο Νησί από εχθές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η φανέλα μου σκίστηκε, αλλά δεν πήρα φάουλ. Αυτή είναι η Premier League σήμερα: πολλές μονομαχίες, μερικές φορές και… πάλη, πολλές γρατζουνιές, γι’ αυτό και η κοπέλα μου δεν είναι πάντα χαρούμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ήταν φάση για κόκκινη κάρτα, οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί μου. Αν είχα πέσει, θα ήταν κόκκινη, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Ο πατέρας μου με έμαθε να μένω όρθιος και να μην είμαι αυτό που αρχίζει από “π”».