Με... άχγος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έσπασε» την κατάρα της Μπράιτον και πήρε πολύτιμο τρίποντο (4-2). Έφτασε μια ανάσα από το... σοκ βέβαια, αφού οι Γλάροι με σκόρερ τον Κωστούλα γύρισαν το 3-0 σε 3-2, πριν παραδοθούν οριστικά στο φινάλε. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Τζίμας.

Δεν... πρόλαβαν να «παγώσουν» το «Ολντ Τράφορντ» ο Κωστούλας και ο Τζίμας. Για 70 λεπτά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εξαιρετική και αυτό της ήταν επί της ουσίας αρκετό για να πάρει σπουδαίο τρίποντο (4-2) απέναντι σε μια ομάδα που έχει εξελιχθεί σε... κακό της σπυρί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο την έλουσε κρύος ιδρώτας, όταν στο 90+2' ο Μπάμπης Κωστούλας, που είχε περάσει αλλαγή, άνοιξε λογαριασμό στην Premier League και έβαλε ξανά τους Γλάρους στο παιχνίδι. Και μπορεί η μεγάλη επιστροφή να μην ολοκληρώθηκε ποτέ αλλά ο 18χρονος Έλληνας έζησε μια τεράστια στιγμή βγαλμένη από τα όνειρά του. Συμμετοχή στο παιχνίδι είχε και ο έτερος... Greek guy, Στέφανος Τζίμας.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι πέτυχαν τη μόλις δεύτερη νίκη τους απέναντι στην Μπράιτον στα τελευταία οκτώ παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έφτασαν τα τρία σερί τρίποντα και χαμογελούν ξανά, ανεβαίνοντας, έστω και προσωρινά, στην 4η θέση της Premier League.

Μπαμ-μπαμ με Κούνια κα Μπουμό

Η ομάδα του Χίρτσελερ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και είδε τον Λάμενς να σταματά το σουτ του Γουέλμπεκ μέσα από την περιοχή στο 15'. Σταδιακά όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τα πατήματα και μαζί και στιγμές φρόντισαν να εκμεταλλευτούν. Στο 16' ο Φερμπρούχεν είπε «όχι» στον Κούνια αλλά λίγο μετά δεν μπόρεσε να... βγάλει άχνα.

Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Βραζιλιάνου στο 24ο λεπτό κι αυτός με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής την κάρφωσε στη γωνία της Μπράιτον για το 1-0. Όση μαεστρία είχε το πρώτο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τόση... τύχη είχε το δεύτερο. Μετά από κλέψιμο ψηλά, ο Κασεμίρο σούταρε από μακριά και, ενώ η μπάλα πήγαινε άουτ, κόντραρε στον Αγιάρι και κατέληξε στα δίχτυα των Γλάρων. Η Μπράιτον έψαξε την απάντησή της, αλλά στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ο Τζεορτζίνιο «κατάφερε» ολομόναχος από την καρδιά της περιοχής να κάνει... τσαφ.

Έδωσε πνοή ο Κωστούλας, αλλά δεν ήταν αρκετός

Και οι Κόκκινοι Διάβολοι φρόντισαν να τιμωρήσουν τον Γάλλο, όχι μόνο για αυτή τη χαμένη ευκαιρία αλλά και για το λάθος του λίγο μετά. Οι δύο ομάδες έψαξαν αμφότερες το γκολ στο δεύτερο μέρος, αλλά η Γιουνάιτεντ ήταν αυτή που το βρήκε και άλλαξε τις ισορροπίες. Στο 48' ο Φερμπρούχεν έκανε απίστευτη επέμβαση σε δυνατό τελείωμα του Μπρούνο από κοντά αλλά στο 61' δεν είχε απάντηση.

Ο Τζεορτζίνιο έχασε την μπάλα από τον Σο και ο Μπουμό με τρομερό τελείωμα από το ύψος της περιοχής έγραψε το 3-0. Οι Γλάροι δεν το έβαλαν κάτω και στο 74' ο Ντάνι Γουέλμπεκ με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ μείωσε σε 3-1 και συνέχισε το τρομερό του σερί κόντρα στην πρώην του ομάδα.

Ο Χίρτσελερ στο 79' πέρασε τον Μπάμπη Κωστούλα στο ματς, στο 87' τον Στέφανο Τζίμα, η Μπράιτον πίεσε και λίγο έλειψε να λυτρωθεί. Από κόρνερ που προέκυψε μετά από τη συνεργασία των δύο Ελλήνων, ο Κωστούλας έπιασε τρομερή κεφαλιά και μείωσε σε 3-2, δίνοντας ελπίδες στους Γλάρους. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να «παγώσουν» για τα καλά το «Ολντ Τράφορντ» και στο 90+7' ο Μπουμό διαμόρφωσε το τελικό 4-2.