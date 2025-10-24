Διαπληκτίστηκε ο Σίλβα με δημοσιογράφο στη συνέντευξη τύπου: «Μίλας από τώρα για ήττα; Δεν μπορεί να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσουμε;»

Ο προπονητής της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο στην ερώτηση για μία ενδεχόμενη τέταρτη σερί ήττα της ομάδας του το Σάββατο κόντρα στη Νιούκαστλ.

Η Φούλαμ θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (25/10) εκτός έδρας την Νιουκαστλ, προερχόμενη από ένα αρνητικό σερί τριών διαδοχικών ηττών από Άρσεναλ, Άστον Βίλα και Μπόρνμουθ.

Ο προπονητής των «κότατζερς» Μάρκο Σίλβα στη συνέντευξη τύπου πριν από το παιχνίδι του Σαββάτου μίλησε εκτενώς για το «μουδιασμένο» ξεκίνημα της ομάδας του στο πρωτάθλημα και έδωσε μία πλήρης αναφορά για τους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν τους παίκτες του, σημειώνοντας πως οι Άντερσεν, Ρόμπινσον, Τσουκούεζε και Μουνίθ δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Από τη συνέντευξη τύπου δεν έλειψαν ακόμη και οι «συγκρούσεις», με τον 48χρόνο τεχνικό να διαπληκτίζεται με έναν δημοσιογράφο όταν εκείνος τον ρώτησε πως θα αντιδράσει στο ενδεχόμενο τέταρτης σερί ήττας.

«Μιλάτε ήδη για μια ήττα για εμάς; Αναφέρετε τέσσερις ήττες, αλλά μπορεί να είναι μην είναι ήττα, μπορεί να είναι ισοπαλία ή και νίκη... Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Χάσαμε τρεις συνεχόμενες φορές είναι αλήθεια. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ, στο παιχνίδι εναντίον της Μπόρνμουθ ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων και εναντίον της Άστον Βίλα ήταν άλλα τα πράγματα που επηρέασαν το παιχνίδι».

«Θυμάμαι και τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στους αγώνες και έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, επειδή το αξίζαμε, τότε θα μιλούσαμε για διαφορετικά αποτελέσματα και διαφορετική θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε», συμπλήρωσε ο Πορτογάλος προπονητής.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 23, 2025

Τέλος ο Σίλβα απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση σχετικά με τις φήμες που τον ήθελαν να είναι ο αντικαταστάτης του Ποστέκογλου στο πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ λέγοντας ότι: «Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο επί του θέματος. Η προσοχή μου επικεντρώνεται στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στον αγώνα εναντίον της Νιούκαστλ»