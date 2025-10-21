Η Μπρέντφορντ «άλωσε» την έδρα της προβληματικής Γουέστ Χαμ του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο (0-2), αφήνοντας τα Σφυριά να... χαροπαλεύουν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Τραυματίστηκε και αποχώρησε ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Συνεχίζει η κατηφόρα για την Γουέστ Χαμ του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο. Τα Σφυριά δεν εμφανίστηκαν... ποτέ στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ, έκαναν μία κακή εμφάνιση και μάλλον το 0-2 υπέρ της Μπρέντφορντ είναι... κολακευτικό. Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο ημίχρονο, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει λίγο πριν το φινάλε εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Εσπιρίτο Σάντο είχε πραγματοποιήσει και τις πέντε αλλαγές, επομένως ο Έλληνας διεθνής άφησε την ομάδα του αναγκαστικά με δέκα παίκτες.

Το... σφυροκόπημα στην εστία του Αρεολά ξεκίνησε στο 30ό λεπτό όταν ο Ιγκόρ Τιάγκο σημάδεψε το δοκάρι δίνοντας το έναυσμα στους συμπαίκτες του. Μέσα σε ένα «τρελό» πεντάλεπτο, η Μπρέντφορντ σημείωσε οκτώ τελικές με τον Αρεολά να κατεβάζει ρολά. Η ασφυκτική πίεση απέδωσε τελικά καρπούς στο 43', με τον Τιάγκο να εκμεταλλεύεται το απόλυτο χάος στην άμυνα των γηπεδούχων σκοράροντας από κοντά. Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των λονδρέζων προς την ομάδα του Εσπιρίτο Σάντο στη λήξη του ημιχρόνου. H οποία εμφανίστηκε ελαφρώς βελτιωμένη στο δεύτερο μέρος χωρίς ωστόσο να γίνει απειλητική. Ίσα-ίσα, είδε το δοκάρι στην κεφαλιά του Σάντε να την κρατάει ζωντανή στο παιχνίδι. Έστω και προσωρινά, μιας και το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο Γένσεν στις καθυστερήσεις, με την Μπρέντφορντ να παίρνει σημαντική βαθμολογική ανάσα φτάνοντας στους 10 βαθμούς, ενώ τα Σφυριά παρέμειναν στην 19η θέση.