Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ θα έχει μια νέα δουλειά, πέραν από αυτή ως Παγκόσμιος Επικεφαλής Ποδοσφαίρου του ομίλου Red Bull, πλάι σε έναν συμπατριώτη και πρώην άσο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μόλις μια εβδομάδα μετά τη νέα δήλωσή του, πως αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην προπονητική, καθώς απολαμβάνει τη ζωή και στιγμές που έχασε όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο.

Στα 58 του χρόνια, ο Γερμανός κατέχει τον «τίτλο» του Επικεφαλής Ποδοσφαίρου του ομίλου Red Bull, στον οποίο ανήκουν η Λειψία και η Σάλτσμπουργκ, αποχωρώντας απόλυτα επιτυχημένος μετά από 8,5 χρόνια στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα λοιπόν με την BILD, την οποία επικαλείται η Daily Mail, ο Κλοπ θα γίνει μέλος μιας νέας ομάδας «ειδικών» στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όπου θα επιδιώξει να συγκεντρώσει την εμπειρογνωμοσύνη των συλλόγων, του πρωταθλήματος και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε ένα ''σώμα'' για να προσδιορίσει τις μελλοντικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Jurgen Klopp 'lands new role in Germany alongside former Real Madrid star' after ruling out return to dugout https://t.co/YlPkMwU2h1 — Daily Mail Sport (@MailSport) October 17, 2025

Μαζί με τον ''Normal One'', θα είναι ο συμπατριώτης του, Σάμι Κεντίρα, γνωστός για το ποδοσφαιρικό του παρελθόν σε Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Στουτγκάρδη. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση ταλαντούχων παικτών, καθώς και με την περαιτέρω ανάπτυξη των προτύπων και των δομών των συλλόγων, αναφέρεται χαρακτηριστικά.