Η Άρσεναλ δραπέτευσε από το «Craven Cottage», με το γκολ του Τροσάρ στο δεύτερο μέρος να της είναι αρκετό για να πάρει τη νίκη απέναντι στη Φούλαμ (0-1) και να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League.

Από την έδρα της Φούλαμ, που παραδοσιακά την δυσκολεύει, η Άρσεναλ κατάφερε να φύγει με ένα μεγάλο «διπλό» (0-1) χάρη στο γκολ του Τροσάρ στο 58'! Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έφτασε στις τρεις διαδοχικές νίκες και με 19 βαθμούς βρίσκεται ξανά μόνη της στην κορυφή της Premier League, στο +3 από την Μάντσεστερ Σίτι και στο +4 από την Λίβερπουλ -η τελευταία παίζει την Κυριακή (19/10) στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ.

Λίγα πράγματα στα πρώτα 45 λεπτά από τις δύο ομάδες, με τη Φούλαμ να μην αφήνει χώρους στους παίκτες της Άρσεναλ. «Κρύος» στην αρχή ο Σάκα, με τους Καλαφιόρι και Τροσάρ να είναι οι πιο δραστήριοι για τους φιλοξενούμενους. Η Φούλαμ είχε δύο καλές τελικές με τον Γουίλσον, αλλά και στις δύο περιπτώσεις τα πλασέ του πέρασαν άουτ. Η μεγαλύτερη στιγμή ανήκε στην Άρσεναλ που ανέβασε στροφές μετά το ημίωρο. Στο 37', ο Σάκα πέρασε την κάθετη στον Γιόκερες και εκείνος εκτέλεσε με δυνατό διαγώνιο σουτ, αλλά ο Λένο εξουδετέρωσε το σουτ του Σουηδού.

Η Άρσεναλ βγήκε στο δεύτερο μέρος με πολύ πιο δραστήριο τον Σάκα, αλλά και διάθεση να βρει γρήγορα ένα γκολ, όπως και έγινε. Στο 58', από το κόρνερ του Σάκα ο Γκάμπριελ έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης ο Τροσάρ βρέθηκε στο σωστό σημείο στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, ο Άγγλος εξτρέμ έχασε μεγάλη ευκαιρία έξι λεπτά αργότερα, αλλά είδε τον Λένο να αποκρούει το σουτ του. Η Φούλαμ δεν κατάφερε να γίνει απειλητική, με τον Λένο να αρνείται ξανά το γκολ στους Γιόκερες και Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις. Το τελικό σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Άρσεναλ πλέον να περιμένει ένα... δώρο από την Γιουνάιτεντ για να παραμείνει σε ασφαλή απόσταση από τη Λίβερπουλ.

Φούλαμ (Μάρκο Σίλβα): Λένο, Καστάνιε, Άντερσεν (42' Ντιόπ), Κουένκα (82' Μπάσεϊ), Σεσενιό, Μπέργκε, Κέρνεϊ (63' Σμιθ-Ρόου), Γουίλσον (82' Τραορέ), Κινγκ (63' Κέβιν), Ιγουόμπι, Χιμένες

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ράις, Έζε (62' Μερίνο), Σάκα, Τροσάρ (81' Μαρτινέλι), Γιόκερες (90+6' Νόργκααρντ)