Η Μάντσεστερ είχε τον Έρλινγκ Χάαλαντ και η Μπράιτον τον Ντάνι Γουέλμπεκ, που με δύο γκολ έκαστος χάρισαν σημαντικά τρίποντα κόντρα σε Έβερτον και Νιούκαστλ. Αλληλοεξόντωση γεμάτη δράμα για Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ.

Με αυτόν τον Έρλινγκ Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι δεν φοβάται τίποτα. Ο Νορβηγός έδωσε συνέχεια στο ξέφρενο ξεκίνημά του στη σεζόν και πέτυχε ακόμα δύο τέρματα για να φτάσει τα 11 σε οκτώ αγωνιστικές στην Premier League και να πάρει από το χεράκι την ομάδα του, οδηγώντας τη στο σημαντικό τρίποντο επί της Έβερτον (2-0). Έτσι, οι Citizens προσπέρασαν στην ισοβαθμία την Άρσεναλ στην κορυφή και περιμένουν ένα... δώρο από τη Φούλαμ αργότερα (18/10 - 19:30).

Οι γηπεδούχοι ζορίστηκαν να σπάσουν τον αναγνωριστικό ρυθμό και να διαπεράσουν την καλά οργανωμένη άμυνας της ομάδας του Μόγιες. Όσο κυλούσε ο χρόνος όμως, βρήκαν τις στιγμές τους. Η πρώτη ήρθε την κεφαλιά του Χάαλαντ που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ σπουδαία στιγμή σπατάλησε και ο Ζερεμί Ντοκού που, μετά από πάσα του Νορβηγού, εκτέλεσε αδύναμα πάνω στον Πίκφορντ από πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Και η Έβερτον πάντως μπόρεσε να βρει τις ευκαιρίες της. Ο Μπέτο δις - τη μια από οριακή θέση - αστόχησε υπό πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις, ενώ και ο Εντιαγέ τέσταρε τον Ντοναρούμα. Τη λύση βέβαια τη βρήκε πρώτη η Μάντσεστερ Σίτι με τον Χάαλαντ που αυτή τη φορά δεν στάθηκε άτυχος και με εξαιρετική κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ο'Ράιλι άνοιξε το σκορ για τους Citizens στο 58'.

Το ασταμάτητο θωρηκτό του Γκουαρδιόλα ήταν και αυτός που τελείωσε το παιχνίδια από νωρίς. Πέντε λεπτά μετά το πρώτο του, βρήκε και δεύτερο τέρμα και στο 63' με άψογο μονοκόμματο πλασέ μετά το γύρισμα του Σαβίνιο νίκησε ξανά τον Πίκφορντ για να βάλει την υπογραφή του στο τρίποντο της Σίτι.

Τρίποντο... βάλσαμο η Μπράιτον με Γουέλμπεκ, Τζίμα και Κωστούλα

Σπουδαία νίκη μπόρεσε να πάρει η Μπράιτον, γεμίζοντας με αυτοπεποίθηση τα πνευμόνια της μετά από το μέτριο ξεκίνημά της στη σεζόν. Χάρη σε δύο γκολ του... γερόλυκου Ντάνι Γουέλμπεκ, οι Γλάροι «λύγισαν» τη Νιούκαστλ στο «Άμεξ» (2-1), σε ένα παιχνίδι που έκλεισαν με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα να παίζουν μαζί στην κορυφή, αφού ήρθαν στο ματς από τον πάγκο στο 71' και 89'. Αυτό ήταν και το ντεμπούτο του πρώην «ερυθρόλευκου» στην Premier League. Έτσι, η ομάδα του Χίρτσελερ ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι απορρόφησαν την αρχική πίεση της Νιούκαστλ και μπόρεσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Αφού προειδοποίησαν με ωραίο σουτ του Τζεορτζίνιο, μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ με τον... γερόλυκο Ντάνι Γουέλμπεκ. Στο 41', ο Γάλλος τού πέρασε την κάθετη και ο 34χρονος με φανταστικό τσιμπηματάκι πέρασε την μπάλα πάνω από τον Πόουπ για το 1-0.

Οι Γλάροι θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει το ματς νωρίτερα, αλλά σπατάλησαν τις ευκαιρίες τους και τιμωρήθηκαν από το φανταστικό τακουνάκι του Βολτεμάντε στο 76'. Η λύση πάντως δεν άργησε να έρθει, με τον Γουέλμπεκ στο 84' να πλασάρει άψογα από το ύψος της περιοχής και να τους χαρίζει το τρίποντο.

Ισοπαλία με «σούπερ σταρ» Ματετά η Πάλας

Ματσάρα στο «Σέλχαρστ Παρκ», με τις Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ να μοιράζονται από έναν βαθμό μετά το τελικό 3-3. Οι Αετοί βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 από τα τέρματα του Κρούπι στο 7' και στο 38' και εκείνος που ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ήταν ο Ματετά. Ο Γάλλος διεθνής μείωσε στο 64' και πέντε λεπτά μετά έφερε το ματς στα ίσα. Τα Κεράσια ετοιμάζοντας να... κλέψουν τη νίκη με τον Κρίστι να σκοράρει στο 89', όμως ο Ματετά είχε και τρίτη απάντηση! Ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 90+7', έκανε χατ-τρικ και έκοψε την φόρα της Μπόρνμουθ που με την ισοπαλία έμεινε στην 4η θέση με 15 βαθμούς.

Η Σάντερλαντ «πλήγωσε» τη... λαβωμένη Γουλβς

Η Γουλβς είναι η μοναδική ομάδα της Premier League που δεν έχει καταγράψει νίκη στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Αυτή τη φορά, έπεσε «θύμα» της Σάντερλαντ (2-0) που συνέχισε την θετική της πορεία μετά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Στο 16', ο Μουκιέλε άνοιξε το σκορ για τις Μαυρόγατες στην πρώτη φάση του ματς. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι λίγα λεπτά αργότερα. Η Γουλβς προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, όμως τελικά δέχθηκε ακόμη ένα γκολ από τα πόδια του... δικού της Κρεΐτσι που άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακά του για το 2-0. Με αυτόν τον τρόπο η Σάντερλαντ έφτασε στους 14 βαθμούς.

«Ξεκόλλησε» η Μπέρνλι από την επικίνδυνη ζώνη

Σημαντική νίκη που την έφερε εκτός της ζώνης του υποβιβασμού σημείωσε η Μπέρνλι απέναντι στη Λιντς με 2-0 παίρνοντας τεράστια βαθμολογική ανάσα. Από το γύρισμα του Γουόκερ, ο Ουγκοτσούκου άνοιξε το σκορ στο 18', ενώ η Λιντς άγγιξε το γκολ στο 32' με τον Ντουμπράβκα και το δοκάρι να... σώζουν την Μπέρνλι. Η οποία βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 68' με τον Τσαούνα, με το 2-0 να μένει μέχρι το τέλος.