Ντεμπούτο στην Premier League για τον Μπάμπη Κωστούλα! Η αναμονή έλαβε τέλος για τον 18χρονο Έλληνα που πέρασε στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπράιτον με την Νιούκαστλ για την 8η αγωνιστική.

Ο Κωστούλας αντικατέστησε τον σκόρερ των Γλάρων στο παιχνίδι, Ντάνι Γουέλμπεκ, καταγράφοντας έτσι την πρώτη του συμμετοχή στην κορυφαία λίγκα και συνολικά την τρίτη του εμφάνιση με την φανέλα της Μπράιτον. Να σημειωθεί ότι και ο Στέφανος Τζίμας πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς, μπαίνοντας στο 71' μέσα στη θέση του Ρούτερ.