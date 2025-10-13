Το Athletic ζήτησε από 20 μάνατζερ να αναδείξουν την καλύτερη και την χειρότερη μεταγραφή της Premier League, αλλά και να δώσουν φαβορί για τον τίτλο.

Η δράση στην Premier League επιστρέφει το προσεχές Σάββατο (18/10) μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη, σε όλα τα επίπεδα της λίγκας, είτε αφορά την κούρσα του τίτλου και των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, είτε τη μάχη της παραμονής.

Έπειτα από ένα «τεράστιο» μεταγραφικό παζάρι, όπου ξοδεύτηκαν περί τα 3,11 δισεκατομμύρια λίρες για 155 ποδοσφαιριστές, το Athletic ζήτησε από 20 μάνατζερ να «ψηφίσουν» την καλύτερη και την χειρότερη προσθήκη, και φυσικά να δώσουν φαβορί για τον τίτλο.

Ντοναρούμα - Γκρίλις, σημειώσατε άσο

Ως κορυφαία μεταγραφή λοιπόν προκρίθηκε το όνομα του Τζίτζι Ντοναρούμα, με μόλις μια ψήφο περισσότερη (5-4) έναντι του Τζακ Γκρίλις. Ο Ιταλός πορτιέρε έκανε το δρομολόγιο από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν προς την μπλε πλευρά του Μάντσεστερ, δίνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια κάτω από τα γκολποστ, μετά και την αποχώρηση του Έντερσον.

Παράλληλα, οι «πολίτες» παραχώρησαν με τη μορφή δανεισμού στην Έβερτον τον Άγγλο εξτρέμ, που ήδη έχει αρχίζει να θυμίζει τον παλιό καλό του εαυτό, έχοντας 4 ασίστ και ένα γκολ σε 7 συμμετοχές. Σπουδαίες προσθήκες και οι δυο, εξ' ου και η μικρή διαφορά, με το γεγονός πως ο υψηλόσωμος κίπερ αποκτήθηκε έναντι μόλις 26 εκατ. λιρών, να παίει τον ρόλο του. Στην 3η θέση βρίσκεται ο Βίκτορ Γιόκερες με 2 ψήφους.

Since Man City signed Gianluigi Donnarumma they have played 6 games, kept 3 clean sheets and lost none of them 🧤



Signing of the summer? ✍️ pic.twitter.com/ZXvJRG6uUZ October 8, 2025

Σέσκο με... διαφορά

Η μεταγραφή του Ντοναρούμα στη Σίτι ήρθε στο φινάλε του καλοκαιρινού παζαριού, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα νωρίτερα να έχει πληρώσει σχεδόν 10 εκατ. λίρες παραπάνω (40) στην Μπέρνλι, ώστε να κάνει και πάλι δικό της τον Τζέιμς Τράφορντ, γνωρίζοντας πως ο Έντερσον θα αποχωρούσε.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Άγγλος πορτιέρε βρίσκεται στην 2η θέση των χειρότερων μεταγραφών (3 ψήφοι), καθώς όπως αποδεικνύεται ως τώρα, μένει στον πάγκο. Ωστόσο, η κορυφή της λίστας περιλαμβάνει έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο γράφτηκαν πολλά το καλοκαίρι. Ο Μπέντζαμιν Σέσκο με 6 ψήφους κατέχει αυτή την αρνητική πρωτιά.

Οι σχεδόν 74 εκατ. λίρες που έδωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την απόκτησή του από την Λειψία δεν... επιστρέφονται μέχρι στιγμής, με τον Σλοβένο φορ να έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα 2 φορές σε 8 αγώνες, και την γενικότερη εικόνα του να απογοητεύει. «Πιέστηκαν για να τον πάρουν», «Πολλά χρήματα και πολύ νωρίς» είναι μερικά από τα σχόλια των συμμετεχόντων στην έρευνα.

𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐭𝐡𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜’𝐬 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐲



We asked the game’s dealmakers about:



▪️ Best and worst deals

▪️ Under-the-radar signings that could surprise people

▪️ Will more players go on strike?https://t.co/hQKjJaUXKh pic.twitter.com/doBWACUUAB — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 13, 2025

Back to back... ασυζητητί

Τέλος, όσον αφορά την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Οι 20 μάνατζερ μοίρασαν τις ψήφους τους σε μόλις τρεις ομάδες, αυτές που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Η μερίδα του λέοντος πήγε στη Λίβερπουλ, αφού 14 άτομα θεωρούν πως η αρμάδα του Άρνε Σλοτ θα κάνει το back to back, ειδικά μετά τις προσθήκες του καλοκαιριού.

Δεύτερη αλλά με 10 λιγότερες ψήφους είναι η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, που παρά την εξαιρετική της εικόνα, δεν πείθει πως μπορεί να... πιεί νερό από την πηγή, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έλαβε μόλις 2 «πόντους». Όσον αφορά την τετράδα, οι αρμόδιοι επέλεξαν την Τσέλσι να συμπληρώνει το παζλ, ενώ για τον υποβιβασμό «έδωσαν» Μπέρνλι, Γουλβς και Λίντς.