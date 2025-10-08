«Παράταση» στο διάστημα απουσίας του Κόουλ Πάλμερ στην Τσέλσι, καθώς ο 23χρονος αναμένεται να μείνει εκτός μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο τραυματισμός που είχε αποκομίσει ο Κόουλ Πάλμερ στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (20/9), εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον 23χρονο άσο των Μπλε.

Στο εν λόγω παιχνίδι, ο Πάλμερ είχε βγει ως αλλαγή στο 21ο λεπτό με τον Έντσο Μαρέσκα να επιβεβαιώνει την απουσία του για λόγους προφύλαξης και ξεκούρασης για ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων.

Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημά του επιμένει. Ένας τραυματισμός στη βουβωνική χώρα που είχε... κάνει την εμφάνισή του λίγο μετά τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων τον περασμένο Ιούλιο περιορίζοντας τον φετινό του χρόνο συμμετοχής κατά πολύ.

Όπως φαίνεται, ο Πάλμερ αναμένεται τώρα να μείνει εκτός μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ φυσικά δεν είχε κληθεί από τον Τόμας Τούχελ στην αποστολή της Αγγλίας. Ως εκ τούτου, θα χάσει τα ματς με Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10), Άγιαξ (22/10), Σάντερλαντ (25/10) και Γουλβς (29/10).