Ο Τζέιμι Κάραγκερ θεωρεί απίθανο για τον Ρούμπεν Αμορίμ να... βγάλει τα Χριστούγεννα στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ και ο Πολ Σκόουλς αξιολογεί πως η απομάκρυνση του Πορτογάλου είναι θέμα χρόνου.

Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Σάντερλαντ την προηγούμενη αγωνιστική (4/10, 2-0) έδωσε «ανάσα» και στον Ρούμπεν Αμορίμ, πέραν του βαθμολογικού «τρίποντου» για τους Κόκκινους Διαβόλους.

Τα αγγλικά δημοσιεύματα είχαν κάνει λόγο για πιθανή απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού σε περίπτωση ήττας από τις Μαυρόγατες, αλλά παρά τη νίκη ο Αμορίμ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση μετά το ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν.

Μιλώντας στο «Sky Sports», ο Τζέιμι Κάραγκερ ισχυρίστηκε ότι η θητεία του Αμορίμ μέχρι στιγμής είναι καταστροφική για τον ίδιο και φυσικά για τον σύλλογο, υπονοώντας παράλληλα ότι η Γιουνάιτεντ δεν τον απέλυσε ακόμη καθώς με αυτή την κίνηση θα... αναγνώριζε το λάθος της πρόσληψής του. Μάλιστα, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ θεωρεί θέμα χρόνου την απόλυση του 40χρονου Πορτογάλου, την οποία βλέπει να έρχεται πριν από τα Χριστούγεννα!

«Δεν μου αρέσει να λέω ότι ένας προπονητής πρέπει να απολυθεί. Είναι ασέβεια μιας και μιλάμε για τη δουλειά ενός ανθρώπου, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η θέση του Αμορίμ δεν στηρίζεται κάπου. Είναι αναπόφευκτο ότι θα απολυθεί πριν τα από Χριστούγεννα! Η θητεία του πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Ο μόνος λόγος που παραμένει είναι επειδή ο σύλλογος δεν θέλει να παραδεχθεί την αποτυχία του», δήλωσε ο Κάραγκερ στο «Fan Debate».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πολ Σκόουλς που με τη σειρά του τόνισε ότι η Γιουνάιτεντ έχει δώσει πάρα πολύ χρόνο στον Αμορίμ!

«Συνήθως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει χρόνο στους προπονητές, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω πως έχει δώσει πάρα πολύ χρόνο. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσει αυτή η συνεργασία. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση που είναι σχεδόν προβλέψιμο ότι θα πάει στο ''Άνφιλντ'' και θα χάσει από τη Λίβερπουλ», σχολίασε ο Σκόουλς για την ερχόμενη αναμέτρηση των Κόκκινων Διαβόλων μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων (19/10).