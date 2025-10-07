Σύμφωνα αγγλικά δημοσιεύματα, οι απολαβές του Νταβίντ Ράγια έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση, καθώς ο Ισπανός τερματοφύλακας ανταμείφθηκε από την Άρσεναλ με νέο βελτιωμένο συμβόλαιο το καλοκαίρι.

Η μεταγραφή του Νταβίντ Ράγια στην Άρσεναλ -αρχικά ως δανεικός- το καλοκαίρι του 2023 από την Μπρέντφορντ, αποτέλεσε αναμφίβολα σημείο αναφοράς στην καριέρα του Ισπανού τερματοφύλακα. Έκτοτε, ο 30χρονος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακας στην Premier League.

Ο Ράγια προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν με την Άρσεναλ, εξοστρακίζοντας από τον σύλλογο τον προηγούμενο βασικό γκολκίπερ, Άαρον Ράμσντεϊλ. Για δύο συνεχόμενες σεζόν, ο Ράγια κατάφερε να κατακτήσει το Χρυσό Γάντι στην Premier League, βραβείο που αντικατοπτρίζει ακριβώς την φανταστική δουλειά του στην Άρσεναλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί πάντως, η Άρσεναλ έχει ήδη ανταμείψει τον Ισπανό με αύξηση των αποδοχών του! Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «BBC», μέσα στο περασμένο καλοκαίρι ο σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον Ράγια η οποία επετεύχθη, ενώ παρά την αύξηση στον μισθό η διάρκεια του συμβολαίου του -που λήγει το 2028- παραμένει η ίδια. Πριν την αύξηση, οι εβδομαδιαίες απολαβές του Ισπανού άγγιζαν τα 115.000 ευρώ!

Σε παρόμοια ενέργεια είχε προχωρήσει και όσον αφορά την περίπτωση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος είδε τον μισθό του να βελτιώνεται, χωρίς όμως να υπάρξει ανανέωση του ισχύοντος συμβολαίου του Βέλγου.