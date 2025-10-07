Άρσεναλ: Επιβράβευσε τον Ράγια με αύξηση μισθού πριν καν ξεκινήσει η σεζόν
Η μεταγραφή του Νταβίντ Ράγια στην Άρσεναλ -αρχικά ως δανεικός- το καλοκαίρι του 2023 από την Μπρέντφορντ, αποτέλεσε αναμφίβολα σημείο αναφοράς στην καριέρα του Ισπανού τερματοφύλακα. Έκτοτε, ο 30χρονος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακας στην Premier League.
Ο Ράγια προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν με την Άρσεναλ, εξοστρακίζοντας από τον σύλλογο τον προηγούμενο βασικό γκολκίπερ, Άαρον Ράμσντεϊλ. Για δύο συνεχόμενες σεζόν, ο Ράγια κατάφερε να κατακτήσει το Χρυσό Γάντι στην Premier League, βραβείο που αντικατοπτρίζει ακριβώς την φανταστική δουλειά του στην Άρσεναλ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί πάντως, η Άρσεναλ έχει ήδη ανταμείψει τον Ισπανό με αύξηση των αποδοχών του! Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «BBC», μέσα στο περασμένο καλοκαίρι ο σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον Ράγια η οποία επετεύχθη, ενώ παρά την αύξηση στον μισθό η διάρκεια του συμβολαίου του -που λήγει το 2028- παραμένει η ίδια. Πριν την αύξηση, οι εβδομαδιαίες απολαβές του Ισπανού άγγιζαν τα 115.000 ευρώ!
Δείτε ΕπίσηςΧαμός στην Ισπανία με την εμφάνιση του Ράγια κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι ο καλύτερος στην Premier League»
Exc: Arsenal reward David Raya with an improved contract, underling his status as one of the club’s key players. Pay rise agreement reached earlier this summer. Contract length believed to have stayed the same, according to sources. https://t.co/Fn6arOIIJE— Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) October 7, 2025
Σε παρόμοια ενέργεια είχε προχωρήσει και όσον αφορά την περίπτωση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος είδε τον μισθό του να βελτιώνεται, χωρίς όμως να υπάρξει ανανέωση του ισχύοντος συμβολαίου του Βέλγου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.