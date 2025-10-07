Ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Νότιγχαμ, αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να απολύσει τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail», ο Μάρκο Σίλβα είναι ο επιθυμητός διάδοχος για τη θέση του προπονητή στη Νότιγχαμ Φόρεστ σε περίπτωση απόλυσης του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο Ελληνό- Αυστραλός τεχνικός έφτασε στον αγλλικό σύλλογο μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου μετά την αποδέσμευση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο και στα επτά παιχνίδια του, «μετράει» 5 ήττες και 2 ισοπαλίες με Μπέρνλι και Ρεαλ Μπέτις, ενώ όπως δήλωσε ο ίδιος θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη κατα τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Το συμβόλαιο του Σίλβα με τη Φούλαμ λήγει στο τέλος της σεζόν και επειδή έχει μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης, οποιεσδήποτε συζητήσεις θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ συνηθίζει να προσλαμβάνει προπονητές, οι οποίοι είναι ελεύθεροι, για να αποφύγει μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και διαμάχες με τις ομάδες τους για τις αποζημιώσεις.

Ο 48χρόνος τεχνικός έχει ξανασυνεργαστέι στο παρελθόν με τον Έλληνα επιχειρηματία τη σεζόν 2015-2016 όταν βρίσκοταν στο πάγκο του Ολυμπιακού με τον οποίο και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η Φόρεστ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μία πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και έχει να αντιμετωπίσει την Τσέλσι, τη Πόρτο και τη Μπόρνμουθ σε διάστημα εννέα ημερών μετά τη διακοπή.



