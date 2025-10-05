Ο Μπάμπης Κωστούλας θα βρεθεί για πρώτη φορά μεταξύ των αναπληρωματικών της Μπράιτον σε επίσημο παιχνίδι, έχοντας δίπλα του και τον Στέφανο Τζίμα.

Με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στον πάγκο θα παραταχθεί η Μπράιτον στον εκτός έδρας αγώνα με την Γουλβς (16:00-NovaSports 5) για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Κι αν για τον πρώτο αυτό δεν αποτελεί είδηση, αφού μετράει ήδη και δύο συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, για τον δεύτερο είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται εκεί παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ο 18χρονος Έλληνας φορ των «Γλάρων» μεχρί στιγμής αγωνιστεί σε δύο ματς του Λιγκ Καπ ως αλλαγή και σ' ένα της δεύτερης ομάδας, επίσης ως αλλαγή. Έφτασε όμως και για κείνον η ώρα μετά τον φίλο του Στέφανο Τζίμα, να βρεθεί στην... μεγάλη σκηνή. Εκείνος είναι πλέον απόλυτα έτοιμος και περιμένει την ευκαιρία του από τον προπονητή του, Φαμπιάν Χουρζέλερ.

Η Μπράιτον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 11η θέση και θέλει τη νίκη κόντρα στην τελευταία Γουλβς, που έχει μόλις έναν βαθμό για να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει χτίσει με τις νίκες κόντρα σε Μπάρνσλεϊ (Λιγκ Καπ) και Τσέλσι.