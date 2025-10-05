Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απίθανη κίνηση του Μπαγιντίρ προς τον Λάμενς μετά το ματς με την Σάντερλαντ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να βρει σταθερότητα τη φετινή σεζόν καθώς η πορεία της στην Premier League θυμίζει... τρενάκι του λούνα πάρκ. Μετράει συνολικά τρεις νίκης, ισάριθμες ήττες και μία ισοπαλία σε επτά αγωνιστικές, μεταξύ αυτών και ένα τρίποντο στο ντέρμπι με την Τσέλσι.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποφάσισε στον αγώνα κόντρα στην Σάντερλαντ να ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικό τον 23χρονο Βέλγο πορτιέρε Σένε Λάμενς, τον οποίο ο αγγλικός σύλλογος αγόρασε αντί 21 εκατ. ευρώ από την Αντβέρπ στο τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.
Ο νεαρός τερματοφύλακας τα πήγε περίφημα και βοήθησε στα μέγιστα για να έρθει η νίκη με 2-0 για τους «κόκκινους διαβόλους» επαναφέροντας την ηρεμία ενόψει της συνέχειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βέλγος κράτησε ανέπαφη την εστία του, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Love this from Bayindir going straight to Lammens after the game. ❤️ pic.twitter.com/YPRY2o6rJw— (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra_) October 4, 2025
Όπως ήταν λογικό, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βέλγος έγινε το επίκεντρο στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του, με τον έτερο πορτιέρε της ομάδας, Αλτάι Μπαγιντίρ να κάνει μία πολύ όμορφη κίνηση που... έπιασε ο φακός.
Την ώρα που οι παίκτες χειροκροτούσαν το κοινό, ο Τούρκος τερματοφύλακας πήγε και αγκάλιασε θερμά τον συμπαίκτη του με πλατύ χαμόγελο και τον χτύπησε στην πλάτη, δείχνοντας τη χαρά του για την απόδοση του Λάμενς.
