Η Τότεναμ απέδρασε ζόρικα από το «Έλαντ Ρόουντ» και άφησε πίσω της τις δύο σερί ισοπαλίες για να σκαρφαλώσει στη 2η θέση της Premier League.

Και ξανά... οξυγόνο για την Τότεναμ. Μετά από δύο σερί ισοπαλίες στην Premier League και άλλη μία στο Champions League στην έδρα της Μπόντο Γκλιμτ, οι Spurs καταφέρουν να γευτούν και πάλι τη χαρά της νίκης. Χρειάστηκε να ιδρώσουν βέβαια, αποδρώντας με ζόρια από το καυτό «Έλαντ Ρόουντ». Με τη νίκη τους επί της Λιντς (2-1) αναρριχήθηκαν - έστω και προσωρινά - στη 2η θέση της βαθμολογίας, στο -1 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, αλλά με ματς περισσότερο.

Η ομάδα του Φρανκ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και δικαιώθηκε στο 23ο λεπτό, όταν ο Τελ με σουτ από δύσκολη θέση - που κόντραρε ελαφρώς και άλλαξε πορεία - άνοιξε το σκορ. Η αντίδραση της Λιντς πάντως, ήταν ιδανική. Ανέβασε την πίεσή της και ισοφάρισε με κοντινό τελείωμα του Οκαφόρ στο 34'. Ακόμα κι έτσι πάντως, η νεοφώτιστη δεν μπόρεσε να μείνει στο ματς και εν τέλει υποτάχθηκε στην ποιότητα της Τότεναμ. Στο 57ο λεπτό, ο Κούντους έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά και με πολύ έξυπνο σουτ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Ντάρλοου και χάρισε το τρίποντο στους Spurs.