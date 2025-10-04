Η Μπόρνμουθ υπέταξε την Φούλαμ στο «Vitality Stadium» (3-1) με ανατροπή-εξπρές στο δεύτερο μέρος και «σκαρφάλωσε» στην 2η θέση της Premier League.

Σε ένα ματς με πολλές δυσκολίες εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, η Μπόρνμουθ ανέτρεψε την κατάσταση απέναντι στη Φούλαμ στο «Vitality Stadium», επικράτησε 3-1 και έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική της πορεία. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Ιραόλα έφτασε στους 14 βαθμούς και βρίσκεται πλέον στην 2η θέση της Premier League.

Καιρού... μη επιτρέποντος το πρώτο ημίχρονο, το οποίο είχε ελάχιστες φάσεις μιας και οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την καταρρακτώδη βροχή, δεν επέτρεψαν στις δύο ομάδες να βρουν να ρυθμό και να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπορεί οι συνθήκες να μην βελτιώθηκαν ιδιαίτερα, ωστόσο αυτό που άλλαξε ήταν το σκορ με τα γκολ να έρχονται στο δεύτερο 45λεπτο. Η Φούλαμ, παρά την διαρκή πίεση που δεχόταν από τα Κεράσια, κατάφερε να προηγηθεί στο 70' με τον Σεσενιό έπειτα από την υπέροχη κάθετη πάσα του Τσουκουέζε.

Παρ' όλα αυτά, η Μπόρνμουθ δεν πτοήθηκε, έβγαλε αντίδραση και ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ. Ο Σεμένιο, με ακόμη ένα αριστούργημα στη φετινή σεζόν, χόρεψε με υπέροχο σλάλομ την άμυνα των Cottagers και εκτέλεσε από πλάγια θέση για το 1-1 στο 78'. Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Κλάιφερτ να «ζωγραφίσει». Ο Ολλανδός εξαπέλυσε ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής νικώντας τον Λένο που δεν κατάφερε να αποτρέψει το 2-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις και πάλι ο Σεμένιο «χτυπώντας» στη αντεπίθεση.