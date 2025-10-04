Δείτε το κανάλι μετάδοσης για το σπουδαίο ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ, καθώς και τις υπόλοιπες «μάχες» της Premier League.

Με τέσσερις αναμετρήσεις (τρεις τηλεοπτικές) συνεχίζεται η δράση στην Premier League σήμερα (4/10), πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, μεταξύ Τσέλσι και Λίβερπουλ.

Οι Λονδρέζοι υποδέχονται στο «Στάμφορντ Μπρίτζ» τους πρωταθλητές, σε ένα ντέρμπι που πάντοτε προσφέρει θέαμα και συγκινήσεις, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν ανάγκη τη νίκη για τους δικούς στους λόγους. Σέντρα στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Premier League.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 17:00, ο Ρούμπεν Αμορίμ και η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζονται ξανά, υποδεχόμενοι τη Σάντερλαντ στο «Όλντ Τράφορντ» (Novasports 4), ενώ την ίδια ώρα η Άρσεναλ θέλει να επικρατήσει της Γουέστ Χαμ στο ντέρμπι του Λονδίνου (Novasports Premier League) και να πατήσει έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι σημερινές (4/10) αναμετρήσεις της Premier League