Ξέσπασμα Ρούνεϊ: «Βλέπω παίκτες που δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα της Γιουνάιτεντ»

Ο σπουδαίος πρώην επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» ξέσπασε σε εκπομπή του BBC, τονίζοντας πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν αξίζουν να βρίσκονται στον σύλλογο.

Ακόμη μια αγωνιστική, ακόμη μια απογοήτευση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Η ομάδα του Ρούμπερ Αμορίμ έγινε... έρμαιο στις ορέξεις της Μπρέντφορντ, η οποία την κέρδισε με 3-1 για την 6η «στροφή» της Premier League και την βύθισε ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια και τον προβληματισμό (και στην 14η θέση της βαθμολογίας).

Η κριτική και η γκρίνια γύρω από τον σύλλογο και κυρίως το πρόσωπο του Πορτογάλου τεχνικού είναι πιο έντονη και σκληρή από ποτέ, με τον Πορτογάλο ήδη να έχει 17 ήττες σε 33 παιχνίδια πρωταθλήματος, τρεις περισσότερες από όσες είχε σε... 164 παιχνίδια ως προπονητής της Σπόρτινγκ! Και οι ποδοσφαιριστές όμως δεν είναι στην απέξω, με τον Γουέιν Ρούνεϊ να «απασφαλίζει» σε εκπομπή του BBC.

Ο άλλοτε θρύλος του κλαμπ με 13 χρόνια παρουσίας στο «Όλντ Τράφορντ» έβγαλε πίκρα και παράλληλα θυμό για την εικόνα της ομάδας, τονίζοντας πως ορισμένοι ποδοσφαιριστές δεν αξίζουν να φορούν τη φανέλα της Γιουνάιτεντ. Παράλληλα, εξήγησε πως δεν βλέπει πάθος, διάθεση για νίκη και «χαρακτήρα».

You can see and feel Wayne Rooney's pain here... pic.twitter.com/0q02sX66Lv — BBC Sport (@BBCSport) September 29, 2025

«Αυτό δεν είναι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν αναγνωρίζω ολλόκληρο τον σύλλογο. Δεν βλέπω τους παίκτες να παλεύουν, δεν βλέπω να δείχνουν χαρακτήρα, διάθεση για νίκη. Δεν βλέπω ικανότητα, δεν βλέπω παίκτες-νικητές.

Τίποτα δεν με κάνει να σηκωθώ, να πάω να δω ένα παιχνίδι και να ελπίζω. ''Οκ, πάμε ξανά από την αρχή...''

Πρέπει να το πω αυτό; Θα πρέπει να το πω, επειδή ξέρω πως θα φέρει πίεση, θα μεταφερθεί στα μίντια και θα ''πιαστούν'' από αυτό, και ο προπονητής θα δεχθεί ερωτήσεις για αυτό. Αλλά, νιώθω ότι πρέπει.

Νοιάζομαι για την ομάδα, ήμουν 13 χρόνια και αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Και δεν έχει όλη την ευθύνη ο προπονητής. Βλέπω ποδοσφαιριστές... που δεν τους αξίζει να φορούν τη φανέλα. Και αυτό πονάει. Όταν είσαι σε έναν σύλλογο για τόσο καιρό και νοιάζεσαι για αυτόν, δεν είναι αποδεκτό όλο αυτό που συμβαίνει. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει κερδίσει 2 σερί παιχνίδια δεν θυμάμαι από πότε...

Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα. Ένα σαφές μήνυμα από τη διοίκηση, είτε είναι οι Γκλέιζερς, είτε ο Ράτκλιφ... Όποιος και αν είναι πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα, για το που πηγαίνει αυτός ο σύλλογος, διότι αυτή τη στιγμή όλοι καθόμαστε περιμένοντας όλο αυτό να... διαλυθεί», είπε χαρακτηριστικά ο 39χρονος βετεράνος.