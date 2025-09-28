Ωρύονται στην Άρσεναλ για τον μη καταλογισμό πέναλτι κόντρα στη Νιούκαστλ σε μαρκάρισμα του Πόουπ πάνω στον Γιόκερες, με τον ρέφερι να ανατρέπει την αρχική του απόφαση μετά από έλεγχο στο VAR.

Αγωνιστική στην Premier League χωρίς γκρίνια για τη διαιτησία δεν υφίσταται και η έκτη «στροφή» του πρωταθλήματος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Μετά τα ματς των Λίβερπουλ και Τσέλσι με αποφάσεις που σήκωσαν κουβέντα, σειρά πήρε κι εκείνη στο Νιούκαστλ μεταξύ της Άρσεναλ και της ομώνυμης ομάδας.

Εκείνοι που παραπονιούνται οι είναι οι Gunners, οι οποίοι στο 14΄σε πρώτο χρόνο είδαν τον ρέφερι να καταλογίζει πέναλτι για μαρκάρισμα του τερματοφύλακα, Νικ Πόουπ, πάνω στον Γιόκερες, όμως τελικά δεν έστησαν ποτέ τη μπάλα στην άσπρη βούλα.

Clear penalty for Arsenal! Gyokeres was still in control of the ball despite the slight touch by Pope. It would have been a simple tap-in if he wasn't brought down! pic.twitter.com/ZjzCeMsoQj September 28, 2025

Κι αυτό διότι το VAR διαφώνησε με την αρχική απόφαση, κάλεσε τον διαιτητή, Τζάρεντ Γκίλετ, να ελέγξει τη φάση στο μόνιτορ και τελικά ο Άγγλος ανέτρεψε την αρχική του απόφαση, προς μεγάλη έκπληξη των φιλοξενούμενων.

«Μετά από έλεγχο ο τερματοφύλακας της Νιούκαστλ παίζει τη μπάλα και δεν υπάρχει φάουλ» ήταν η συνοπτική εξήγηση που έδωσε ο διαιτητής, ο οποίος εστίασε στο γεγονός πως ο Πόουπ πρόλαβε να βρει ελάχιστα τη μπάλα, προτού βρει τον Γιόκερες. Παρόλα αυτά η εξήγηση δεν κάλυψε ιδιαίτερα τους παίκτες της Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος χειροκρότησε ειρωνικά μετά τον μη καταλογισμό πέναλτι.