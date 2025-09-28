Οπαδός της Πάλας κάθισε μπροστά στο πούλμαν της Λίβερπουλ για να δέσει τα παπούτσια του και προκάλεσε χαμό: «Είστε ένα σωρό σκ@@@@»
Η Λίβερπουλ γνωρίσε χθες (27/09) για πρώτη φορά την ήττα στη φετινή Premier League με 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο. Παρα το γεγονός ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ σκόραρε ξανά στα τελευταία λεπτά του αγώνα (87' Κιέζα), τελικά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού ο Ενκέτια με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.
Τα δύσκολα για την Λίβερπουλ όμως δεν τελείωσαν ούτε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, καθώς οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο της Πάλας, επειδή ένας οπαδός των γηπεδούχων αποφάσισε να παρεμποδισει το λεωφορείο των φιλοξενούμενων.
Πιο συγκεκριμένα σε ένα βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο οπαδός της Πάλας φαίνεται να γονατίζει στη μέση του δρόμου για να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του, μπροστά από το λεωφορείο των «reds».
Κάτι τέτοιο μόνο τυχαία δεν έγινε, διότι το πλάνο ήταν να μείνει στάσιμο το πούλμαν ώστε οι οπαδοί της Πάλας που ήταν στο σημείο να αρχίσουν να φωνάζουν συνθήματα κατά των παικτών των «κόκκινων» και συγκεκριμένα ένα σύνθημα το οποίο έλεγε: «Έίστε όλοι σκ@@@».
Δείτε το βίντεο:
