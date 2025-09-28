Ένας μίκρος πανικός έχει προκληθεί από χθες στη Αγγλία μετά τις δηλώσεις του Σλοτ που κατηγόρησε ευθέως παίκτη του ως υπέυθυνο για την ήττα της ομάδας του, με τα βρετανικά μέσα να κάνουν εικασίες για το ποιον μπορει να εννοούσε.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, κατηγόρησε ευθέως έναν από του παίκτες του, αφότου το νικηφόρο σερί της ομάδας του σταμάτησε στο «Σέλχερστ Παρκ» το Σάββατο (28/09).

Το νικητήριο γκολ του Ενκέτια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων «προσγείωσε» απότομα τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα για πρώτη φορά μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες.

Αναλύοντας το πώς η Πάλας κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Λίβερπουλ στο τέλος του αγώνα και να σκοράρει, ο Σλοτ δήλωσε ότι: «ένας από τους παίκτες μας άφησε την αμυντική του θέση για να βρεθεί σε θέση για αντεπίθεση» τη στιγμή που οι «reds» αμύνονταν για να καταφέρουν να κρατήσουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

«Μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας. Αμυνθήκαμε λάθος με τον τρόπο που το κάναμε», είπε αργότερα ο Ολλανδός τεχνικός.«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε».

Δεν κατονόμασε τον παίκτη, αλλά σύμφωνα με τις εικασίες των βρετανικών μέσων τα λόγια του 47χρόνου προπονητή φάνηκαν να απευθύνονται στον Τζέρεμι Φρίμπονγκ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον Ενκέτια, περιμένοντας την μπάλα να πέσει προς το μέρος του, αφήνοντας έτσι τον επιθετικό ελεύθερο.

«Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ενας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε».

