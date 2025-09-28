Ποστέκογλου: «Κατανοώ τις αποδοκιμασίες, δουλειά μου να το διορθώσω»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου «δικαίωσε» τον κόσμο της Νότιγχαμ Φόρεστ για την αγανάκτησή του και τα πέντε ματς χωρίς νίκη ενώ τόνισε πως είναι δική του δουλειά να το διορθώσει.

Η νέα γκέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ το απόγευμα του Σαββάτου κόντρα στην Σάντερλαντ, από την οποία ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την γκρίνια που υπάρχει από τους οπαδούς.

Στα πέντε παιχνίδια που έχει βρεθεί στον πάγκο της ομάδας, ο Άγγελος Ποστέκογλου εκείνη δεν έχει καταφέρει να... γευτεί ακόμη τη χαρά της νίκης και χθες υπήρξαν και οι πρώτες αποδοκιμασίες από την εξέδρα.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ανέφερε πως ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να είναι δυσαρεστημένος και γι' αυτό κατανοεί τις αποδοκιμασίες ενώ τόνισε πως και οι ίδιοι στην ομάδα είναι απογοητευμένοι με το αρνητικό αυτό σερί. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι είναι δική του δουλειά να το διορθώσει.

«Ο κόσμος μας έχει κάθε δικαίωμα να είναι απογοητευμένος. Θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει. Κατανοώ τις αποδοκιμασίες και είμαστε και εμείς απογοητευμένοι, μέσα στην ομάδα. Δουλειά μου είναι να το διορθώσω αυτό».

Ακόμη αναφέρθηκε στο γκολ της ήττας που προήλθε από φάουλ που καταλογίστηκε για «θέατρο» έξω από την περιοχή της ομάδας του.

«Ήταν μια κακή απόφαση του διαιτητή. Ο διαιτητής έπρεπε να αφήσει τη φάση να συνεχιστεί. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, δεν αμυνθήκαμε σωστά και δεχτήκαμε γκολ σε ένα παιχνίδι που το ελέγχαμε».

Στο δε BBC είπε:

«Ήταν μία από αυτές τις βραδιές όπου θα έπρεπε να έχουμε πάρει το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να κερδίσουμε άνετα το παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα πολύ φθηνό γκολ, έπειτα και από ένα κακό σφύριγμα του διαιτητή, αλλά είχαμε στη συνέχεια αρκετές φάσεις για να το ανατρέψουμε.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση στην οποία παίρνουμε από τα ματς όλα εκτός από το πιο σημαντικό: τη νίκη... Δεν είναι μόνο ο Γουντ, υπάρχουν κι άλλοι. Πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες μας, γιατί αλλιώς πληρώνουμε το τίμημα σε παιχνίδια που θα έπρεπε να κερδίσουμε άνετα».