Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου πλήρωσε ξανά την αναποτελεσματικότητά της και είδε την... αγριεμένη Σάντερλαντ να αλώνει το «City Ground» και να συνεχίζει το εξαιρετικό της μπάσιμο στη σεζόν.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα χρειαστεί να κάνει περισσότερη υπομονή για την πρώτη του νίκη στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ καθώς στην πέμπτη του απόπειρα ηττήθηκε. Στο παρθενικό του παιχνίδι στο «City Ground», ο Ελληνοαυστραλός κόουτς είδε τους παίκτες του να πετούν στα σκουπίδια την κυριαρχία τους και εν τέλει να υποτάσσονται στην... αχάμπαρη Σάντερλαντ που συνεχίζει να καλπάζει. Οι Black Cats πήραν το σπουδαίο «διπλό» (1-0) και έφτασαν τους 11 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές, παραμένοντας στα... ψηλά της βαθμολογίας της Premier League.

Η Σάντερλαντ μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 38' με ωραία κεφαλιά του Αλντερέτε μετά τη φοβερή εκτέλεση φάουλ του Τζάκα. Στο δεύτερο μέρος πάντως οι Reds πήραν το ηνία του ματς και έψαξαν με κάθε τρόπο την ισοφάριση και την ανατροπή. Ωστόσο, σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες με Άντερσον, Χάτσινσον και Γουντ και έμειναν ξανά με άδεια χέρια.